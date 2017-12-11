Feci şekilde can verdi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadın, bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan Semih D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Z.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zümbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Semih D. ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Semih D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Semih D., hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA