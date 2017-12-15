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Parçalama makinesinde feci şekilde can verdi!

Kocaeli'de Seyid Ali Salimof, çalıştığı kauçuk fabrikasında temizlik için girdiği parçalama mikserinde feci şekilde yaşamını kaybetti.

21:3615 Aralık 2017
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Parçalama makinesinde feci şekilde can verdi!
Kocaeli'de Seyid Ali Salimof, çalıştığı kauçuk fabrikasında temizlik için girdiği parçalama mikserinde feci şekilde yaşamını kaybetti.

Olay, Gebze’deki bir kauçuk bir fabrikasında meydana geldi. Seyid Ali Salimof, çalıştığı fabrikada temizlik yapmak için parçalama mikserinin içerisine girdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

İŞÇİLERDEN BİRİ MAKİNEYİ ÇALIŞTIRDI

Bu sırada Saliof’dan habersiz olan işçilerden biri, makineyi çalıştırdı. Durumu fark eden işçiler, makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, makinede sıkışan Salimof’un yaşamını yitirdiğin belirledi. İtfaiye tarafından çıkarılan Salimof’un cesedi morga kaldırılırken, firma yetkilisi Y.Ç. gözaltına alındı.

Son güncelleme: 21:5015.12.2017
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