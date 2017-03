Fedakar annenin evlat sevgisi

Antalya’da bir anne serebral palsi tanısı konulan çocuğunu bazen kucağında bazen engelli arabası içinde otobüsle gündelik temizliklere götürüyor. Fedakar annenin tek hayali ise oğlunun yürüyebilmesi ve kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebilmesi...

Antalya'da fedakar anne serebral palsi (beyi felci) tanısı konulan 7 yaşındaki çocuğunu temizlik yaparak bakıyor. Çocuğunu gündelik temizliklere bazen kucağında bazen engelli arabası içinde otobüsle götüren anne, oğlunun yürüyebilmesini ve kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebilmesini istiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki ev hanımı Semra Sönmez'in ikinci bebeği erken doğumla 510 gram olarak dünyaya geldi. Anne Sönmez, uzun süre yoğun bakımda kalan bebeğini 5.5 sonra kucağına alabildi.

8 ay geçmesine rağmen tepkileri bulunmayan bebeğinin durumundan şüphelenen anne Sönmez, hastanenin yolunu tuttu.

13 aylıkken serebral palsi (beyi felci) teşhisi konulan minik Mehmet Ercan Sönmez'in zorlu tedavi süreci de başlamış oldu.

Anne Semra Sönmez'in ve doktorların çabasıyla Mehmet, 4.5 yaşında az da olsa konuşmaya ve yürümeye başladı. Eşinden ayrı olan ve hayatın yükünü tek başına omuzlanan anne Semra Sönmez, çocuğuna en iyi tedavi imkanını sağlayabilmek gündelik ev temizliklerine gitmeye başladı.

Sönmez, bakıma muhtaç olması nedeniyle 7 yaşındaki oğlunu da temizlik işlerine götürmeye başladı. Hafta içi Göçerler İlkokulu özel alt sınıfında öğrenim gören çocuğunun yanında olan anne Sönmez, hafta sonu ise bazen kucağında bazen de engelli aracına bindirdiği oğluyla temizlik yapacağı evin yolunu tutuyor. Semra Sönmez, oğlunun Ankara'da olacağı sol kalça çıkığı ameliyatının ardından yürüyeceği günü dört gözle bekliyor.

Anne Semra Sönmez, çocuğunun erken doğuma bağlı serebral palsi hastası olduğunu belirterek, “Doğdukta sonra 5.5 ay gibi yoğun bakımda kaldı. 9 ameliyat geçirdi. Bebeğim çok erken dünyaya geldiği için yaşaması dahi mucizeydi. 510 gram dünyaya geldi. Çoğu zaman yoğun bakımın kapısında beklerken, ‘Bir girmeyin, çocuğunuzun nabzı düştü, nefes alımı durdu, kalbi durdu’ gibi durumlarla çok karşılaştım. Çok bekledim. Uzun bir sürenin ardında kucağıma alabildim” dedi.

“13 ayda teşhisi konuldu”

Doğumun ardından Mehmet Ercan'ın büyüme döneminin de zorlu geçtiğini aktaran anne Sönmez, “Bebeğimin 8 aylık olmasına rağmen, göz teması kurmadığını, oturmadığını, el kol hareketleri yapmadığını, boynunu oynatmadığını farkettim. Et bebek gibiydi. Kasılmaları da fazlaydı. Bu durumlara şüphelendim. 13 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu. Ardından fizik tedaviye başlayarak, bugünlere gelebildik” diye konuştu.

“Fizik tedavi süreci”

Fizik tedavinin ardından çocuğunda gözle görülür bir iyileşme olduğunu dile getiren Sönmez, “Kaşığını tutup, ağzına götürebiliyor. Konuşmamız 4.5 aydan sonra başladı. Fizik tedavi ve zihinsel eğitimle güzel bir yol aldık. Sol kalça çıkığı olmadan önce bir cihaz yardımıyla Mehmet yavaş yavaşta olsa yürüyebiliyordu” diye konuştu.

“Temizlikte yanında”

Mehmet'in bakımı nedeniyle normal bir işte çalışamadığını aktaran anne Semra Sönmez, “Bana en uygun iş gündelik ev temizliğiydi. Mehmet'in okul hayatı olduğu için sadece hafta sonu gidebiliyorum. Çünkü okulda da yanında olmak zorundayım. Haftanın iki gününde de Mehmet'le birlikte temizliğe gidiyorum. Biraz yorucu oluyor ama oğlum için dünyaya bedel” ifadelerine yer verdi.

“Yıllarca anne kelimesini bekledi”

Uzak mesafelere otobüsle, yakındaki yerlere ise Mehmet'i kucağında götürdüğünü ifade eden Sönmez, “Benim yorgunluğumun hiç önemi yok ama Mehmet'in o saatlerde daha rahat etmesi gerekiyor. Sabahın erken saatlerinde benimle çalışıyor olması kötü. Beni yoran budur. Çalıştığım her yere götürmek zorundayım çünkü bırakabileceğim kimse yok. Her zaman her yerde yanımda. Oğlum için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. ‘Günaydın anne’ demesi bile çok güzel. Ben yıllarca ‘Anne” kelimesini bekledim. 4.5 yıl konuşmamıştı” dedi.

“Yürümek için ameliyat olacak”

Mehmet'in ileride yürüyebilmesi ve sağlığı için Ankara'da sol kalça çıkığından ameliyat olmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Semra Sönmez, “Bu ameliyat olmazsa Mehmet kesinlikle yürüyemeyecek. Yürümesi beklenilen bir çocuk. Bu ameliyat olmazsa, kalçadan gelen kemiğin omurgasına zarar vermesi sonucu skolyoz (göğüs veya bel bölgelerinde görülen yana doğru eğrilik) oluşabileceği belirtildi. Skolyoz sonucunda organ yetmezlikleri başlayabileceği ve ameliyatlarının artabileceği söylendi. Mehmet'in bir de yürüyebilme potansiyeli var. Bizim gibi yürüyemez ama Mehmet'in hayatını olabileceğinin en iyi şekilde devam ettirmesini istiyorum” ifadelerini kaydetti.

İHA