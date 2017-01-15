Fenerbahçe Adanaspor maçı saat kaçta? beIN Sports izle (LİG TV)

Adanaspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe Adanaspor karşılaşması iki takım için de ikinci devrenin ilk maçı. Fenerbahçe Adanaspor maçı saat kaçta başlayacak. Fenerbahçe Adana maçı internetten nasıl izlenecek?

Adanaspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe Adanaspor karşılaşması iki takım için de ikinci devrenin ilk maçı. Fenerbahçe Adanaspor maçı saat kaçta başlayacak. Fenerbahçe Adana maçı internetten nasıl izlenecek?

Sarı-lacivertliler ikinci yarının ilk maçında taraftarının önüde Adanaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışı için büyük önem yaşıyan bu karşılaşma saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Adanaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? beINSports internet üzerinden nasıl canlı izlenecek. Bu hafta Lig TV maçları şifresiz mi olacak? İşte merak edilenler…

FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Adanaspor maçı Lig TV’nin yeni adı olan beIN Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak ve saat 19:00’da başlayacak.

FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

Yukardaki bağlantı aracılığıyla eğer Digiturk üyeliginiz varsa maçı ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Digiturk üyeliginiz yoksa yukarıdaki bağlantı üzerinden maçı satın alarak, Fenerbahçe Adanaspor maçını canlı izleyebilirsiniz.

MAÇIN MUHTEMEL 11’LERİ

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Karavaiev, Alper, Lens, Fernandao

ADANASPOR: Hayrullah, Emre, Ramos, Didi, Sami, Renan, Tevfik, Cem, Ahmet, Vinicius, Magaye

ADVOCAAT’IN PLANI BELLİ

Advocaat, Adanaspor maçında oyun planını belirledi. Fenerbahçe’nin tecrübeli teknik adamı, Akdeniz ekibi karşısında hücum planını Lens ve Karavaiev üzerine kurdu. Hollandalı çalıştırıcı, öğrencilerine, kazanılan topların 1-2 pasla hızlı bir şekilde bu ikiliden birine ulaştırılmasını istedi. Advocaat, Lens ve Karavaiev’e ise “Zaman zaman forvete geçip rakip defansın dengesini bozun” şeklinde konuştu.