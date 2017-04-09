Fenerbahçe Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta? Kanarya Akhisar karşısında!

Fenerbahçe Akhisar Belediyespor karşısında 3 puan arayacak. Fenerbahçe Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak ve internetten nasıl canlı izlenecek sorusu merak ediliyor. İşte Fenerbahçe Akhisar Belediyespor maçı canlı izleme ayrıntıları ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Akhisar Belediyespor karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için her puana önemle ihtiyaç duyan Fenerbahçe puan kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe Akhisar maçı saat kaçta başlayacak ve internet üzerinden izlemek isteyen taraftarlar nasıl izleyecek sorusu önem kazanıyor. İşte ayrıntılar….

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Akhisar maçını aşağıdaki link üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Akhisar maçını canlı izlemek için BeinSports üzerinden üyelik işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

FENERBAHÇE AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇ AYRINTILARI

Deplasmanda aldığı Kardemir Karabükspor galibiyetiyle Atiker Konyaspor yenilgisinin yaralarını saran Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Akhisar Belediyespor’u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın, Fabiano’yu kulübeye çekip Volkan Demirel’e şans vererek Kardemir Karabükspor kadrosundan sadece bir değişiklik yapacak. Kupada oynamayan Hasan Ali, Van der Wiel ve Van Persie yeniden 11’e dönecek, Sow ise yedek soyunacak.

Ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Fenerbahçe, bu hedef için yarıştığı Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında yarın oynanacak maç öncesi Akhisar