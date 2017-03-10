Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçı bugün! Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe deplasmanda galibiyet hasretini sona erdirebilecek mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hakkında merak edilenler ve ayrıntılar...

Fenerbahçe haftanın ilk maçında Alanyaspor’a konuk olacak. Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Alanyaspor maçının muhtemel kadrolarında kimler yer alıyor. İşte haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe Alanyaspor maçı hakkında merak edilen ayrıntılar…

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış maçı olan Fener Alanya maçı saat 20:00'de başlayacak Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

MEHMET TOPAL’A SÖZLÜ SALDIRI!

Fenerbahçe kafilesinin Alanya'da otele girişi sırasında bir taraftarla futbolcular arasında gergin anlar yaşandı. Taraftarın Mehmet Topal'a “Golü elle attın. Sana hiç yakışmadı” dedi. Aynı anda şahsın cep telefonu ile görüntü aldığı görüldü. Topal ile sözlü sataşmada bulunan şahıs arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı. Sonrasında kulüp görevlileri duruma müdahale ederek Mehmet Topal'ı sakinleştirdi.

Yaşanan bu gerginliğin üzerine otel yönetiminin güvenlik önlemlerini arttırdığı ve otele giriş çıkışları sınırlandırdığı belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Lamine, Omeruo, Tzavellas, N’Sakala, Isaac, Emre, Candeias, Efecan, Fernandes, Love

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Alper, Volkan Şen, Sow