Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti: Fenerbahçe yeniden şampiyonluk yarışında! İşte FB Kasımpaşa özet…

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FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE

AYKUT KOCAMAN’DAN MAÇ SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman müsabakaya ve gündeme dair önemli ifadeler kullandı. Kocaman fiziksel yükselişlerinden dem vururken haklı çıktığı “Puan farkı suni” yorumunu detaylandırdı.

Kocaman, “Güven aradığımız maçlardan bir tanesiydi. Üst sıraları yakalamaya çalışıyorduk. İç sahada oynamanın avantajı vardı ancak ligin en formda takımlarından biriyle oynadık. Bu maçta bizim için önemli iki kazanç var. Birincisi; taraftarımıza kavuştuk. Uzun süre sonra bir oyuncumuzun alkışlarla oyundan çıkmış olması kazancımız. İkinci olarak da; fiziksel yükselişimiz net olarak gözüküyor. Fizik gücü yüksek ve sürekli kaleye gitmeye çalışan rakibimizle aynı oranda mücadele etmek kolay değildi. Bundan sonra yavaş yavaş bunlara tutunmanın ve üzerine koymanın zamanı” dedi.

16 Ekim'de, “İki taraf açısından da (Fenerbahçe ve Galatasaray) bakıldığı zaman suni bir puan farkı var şu an. Kapasiteleri şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız. Galatasaray'ı kötüleme niyetinde değilim. Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır, diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım” şeklindeki açıklamaları hatırlatılan Kocaman, oyunu yorumculardan farklı bir anlayışla yorumladığının yeniden altını çizdi.

RIDVAN’DAN FENERBAHÇE YORUMU

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında 4-2 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, “Şu Fenerbahçe taraftarı içeride puan kaybedilen maçlarda olsaydı, Fenerbahçe en az +4 puan daha önde olurdu.” dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

(İlk yarı değerlendirmesi)

– Aykut Kocaman olmak ister misiniz deseler bu sezon için istemem derdim. Tabiiki çok iyi bir teknik adam ama bu sezon işi çok zor. Adamın bütün saçları beyazladı (Gülüyor). Gol atıp öne geçiyor takım. Sonrasında arka arkaya yakalanan pozisyonlar, top bir türlü girmiyor ve sonunda kalesinde golü görüyor. Hem de defansa çarparak giren bir gol. Fenerbahçe'ye gol atmıyorlar, Fenerbahçe gol yiyor.

“Kasımpaşa'yı bu kadar mahkum oynarken görmemiştim…”

– Kasımpaşa'yı hiç bu kadar mahkum oynarken görmemiştim. Ancak Fenerbahçe tek bir kanadı kullandı Fenerbahçe. Bir gözleri kapalıydı yani. Sağ taraftaki yoğunluğu %20 diğer kanada yaymalı Fenerbahçe.