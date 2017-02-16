Fenerbahçe Krasnodar maç özeti izle: Kanarya turu Kadıköy’e bıraktı!

Fenerbahçe Krasnodar karşısında maçın başlarında yediği golle mağlup oldu. Fenerbahçe Krasnodar maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Krasnodar golü ve maç özeti haberimizde...

Fenerbahçe Krasnodar karşısında maçın başlarında yediği golle mağlup oldu. Fenerbahçe Krasnodar maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Krasnodar golü ve maç özeti haberimizde...

Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar karşısında mağlup oldu. Gol, hiç beklenmeyen dakikalarda geldi, henüz 4. dakikada Claesson’un kafa gölüyle mağlup duruma düşen kanaryalar, gole karşılık veremeyince mağlup oldu ve tur umudunu Şükrü Saraçoğlu’na bıraktı. Rövanş maçı 22 Şubat Çarşamba akşamı oynanacak.

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FENERBAHÇE KRASNODAR MAÇ AYRINTILARI

Maçın henüz 4. dakikasında Wanderson'un yaptığı ortada Claesson'un kafa golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçın geride kalan dakikalardaın etkili olamadı. 60 dakikayı şut çekemeden geride bırakan temsilcimiz, rakibi karşısında varlık gösteremedi.

Fenerbahçe, 22 Şubat Çarşamba günü rakibi Kadıköy'de konuk edecek. Sarı-lacivertliler iki farklı galibiyette tur atlayacak. Fenerbahçe gol yediği takdirde maçı tek farklı bitirmesi halinde Avrupa'ya veda edecek.