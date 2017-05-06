Feribotla gemi çarpıştı

Marmara Denizi açıklarına Alman bandıralı gemiyle çarpışan feribot ve içindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Bandırma'dan Tekirdağ'a gitmek üzere yola çıkan ve içerisinde TIR ve kamyonları taşıyan feribot, Marmara denizi açıklarında Alman bandıralı yük gemisiyle çarpıştı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada feribotta ve bazı TIR ve kamyonlarda hasar meydana geldi.

Dün gece saat 11,30 sıralarında Bandırma Limanından Tekirdağ Limanına gitmek üzere hareket eden bir taşıyıcılar kooperatifine ait 25 civarında TIR ve kamyon taşıyan feribot, gece yarısı Marmara Denizi açıklarında Alman bandıralı olduğu öğrenilen yük gemisiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle feribotun ön kısmında ve taşıdığı araçların bazılarında hasar oluştu. Ölü ve yaralananın olmadığı kazanın ardından sabah saat 05.00'te Tekirdağ Limanına yanaşan feribotta ile TIR ve kamyonlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Marmara Denizinde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları ve soruşturma sürdürülüyor.