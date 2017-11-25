FETO, Bakan Ozhaseki’nin etrafını ahtapot gibi sarmış

İşadamı Nurettin Okandan, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, bazıları tutuklu, bazıları da firari durumda olan FETÖ’cülerle ABD’de çektirdiği fotoğrafı mahkemeye verdi tahliye oldu.

Kayserili 69 işadamının yargılandığı FETÖ davasına, mahkemeye sunulan bir fotoğraf damgasını vurdu. Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve halen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, bazıları tutuklu, bazıları firari durumda olan, FETÖ yapılanması içinde önemli görevlerde bulunan kişilerle çektirdiği fotoğraf, “etkin pişmanlıktan” yararlanmak isteyen tutuklu sanıklardan Kayseri eski Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan tarafından mahkemeye sunuldu.

FETÖ KAYSERİ İMAMI DA VAR

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 17'si tutuklu 69 sanıklı FETÖ davasında, tutuklu sanıklardan Kayseri Sanayi Odası Meclis eski Başkanı işadamı Nurettin Okandan'ın mahkemeye sunduğu fotoğrafta halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunan dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AKP eski milletvekili, Kayseri il imamı, Fetullah Gülen'in yanında çalışan bir kişinin de bulunduğu görüldü. Geziye, başkan ve iki belediye çalışanının dışındakilerin kendi parasıyla katıldığı öğrenildi.

“GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜK” İDDİASI

25-26 ve 27 Eylül tarihlerinde yapılan duruşmada “etkin pişmanlık şartlarına uygun ifade vermediği” için yeniden tutuklanan ve Nevşehir Cezaevi'ne konulan işadamı Nurettin Okandan, tekrar etkin pişmanlık haklarından faydalanmak istediğini ve FETÖ yapılanması ile ilgili olarak tüm bildiklerini mahkeme ile paylaşacağını belirtti. Amerika'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyareti sırasında çektirdiklerini öne sürdüğü fotoğrafı Mahkeme Başkanı Murat Şamlı'ya teslim etti. FETÖ sanığı Okandan, bu fotoğrafları çektirdiklerini kendisinin unuttuğunu, ancak eşi ve çocuklarının fotoğrafı evde bulduğu için şimdi mahkemeye sunduğunu söyledi. Okandan, o geziyi şöyle anlattı: “2012 yılında Amerika gezisine katıldım. Pensilvanya'ya gidip Gülen ile yarım saat görüştük. Bu ziyareti Sıtkı Baş ve Gülen'in yanında çalışan Mahmut Yeter ayarladı.” Okandan etkin pişmanlık şartlarını yerine getirdiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amerika'ya giden heyette yer alanlar bu fotoğrafı çektirdi

1 Mahmut Yeter: Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikhanesinde çalışıyor. Kayseri'den gelen heyete mihmandarlık yaptı.

Geziyi organize etti.

Halen FİRARİ.



2 Nurettin Okandan: Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. 28 Eylül'de FETÖ'den tutuklandı. Önceki gece mahkemeye sunduğu bu fotoğraftan sonra SERBEST bırakıldı.

3 Hamdi Kanay: Kayserili işadamı, Kınaş inşaat firmasının sahibi. TUTUKLU.

4 Hüseyin Beyhan: Kayseri Belediyesi'nde Hukuk Müşaviri. Hakkında soruşturma yok.

5 Mehmet Özhaseki: Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanı.

6 Sıddık kod isimli Sıtkı Baş: FETÖ'nün Kayseri il imamı. Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

Halen FİRARİ.

7 Ahmet Öksüzkaya: AKP eski Milletvekili.

Halen FİRARİ.

8 İlhan Miraboğlu: Kayseri FETÖ yapılanmasında önemli bir isim.

Halen FİRARİ.

9 Ali Ezinç: Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Halen FİRARİ

10 Oktay Durukan: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.

Halen GÖREVDE.

Özhaseki: Hoca ile bir görüşmem olmadı

Nurettin Okandan'ın mahkemeye bir değil toplam 11 adet fotoğraf sunduğu öğrenildi. İfadelerde, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini açıklayan Okandan'ın iddiasına karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'de SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Belediye meclis kararıyla Kuzey Karolina'yla ‘kardeş şehir' protokolü imzalamıştık. Bizi davet ettiler. Bu davetlere giderken Ticaret Odası, Sanayi Odası, Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne (GESİAD) yazıyor, gelmek isteyenler de heyette yer alıyordu. 2012 yılında da Karolina'ya gittik. Fotoğrafı New York Central Park'ta çektirmiştik. Sanki ben Pensilvan'ya hocaya gitmişim gibi sunuyorlar. Bu durum beni derinden yaralıyor.”

PENSİLVANYA'DA ÇEKİLMEDİ

“Rehber diye verilen Mahmut Yeter'i daha önce hiç tanımıyordum, Fetullah Gülen'in adamıymış. Nurettin Okandan, Gülen'e meyilliydi. GESİAD Başkanı Hamdi Kınaş, zaten hocacı. Bu fotoğrafla ben Pensilvanya'ya gitmiş gibi gösterilirsem, bu beni derinden üzer. Fotoğrafın çekildiği yer olarak da Pensilvanya yazmışlar. Bu alenen iftira. Benim, hocayla uzaktan, yakından bir selamım, görüşmem, oturmam, kalkmam hiç yok. Allah şahittir, bir metrekare arsa vermemiş tek belediye başkanıyım.”