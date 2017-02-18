FETÖ, belediyeden aldığı araziye gökdelen dikmiş!

CHP’li Murat Emir FETÖ’nün kamu imkanlarıyla nasıl büyütüldüğünü yerinde anlattı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara'nın gözde semti Çukurambar'daki FETÖ'ye ait yurt ile ilgili ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Yurdun arazisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından FETÖ'cü firmaya verildiğini öne süren Emir, 15 Temmuz sonrası KHK ile el konulan yurdu Gökçek'in geri almaya çalıştığını kaydetti. Emir, “Ankaralının ortak malını götür FETÖ'ye ver sonra dön iste. Bunu yapsa yapsa ancak Melih Gökçek yapabilirdi” dedi.

“PARSEL PARSEL SATMIŞ”

Emir, halen mühürlü bulunan yurt önünde düzenlediği basın toplantısında, savcıları göreve çağırdı ve şöyle konuştu: “FETÖ'nün ahtapot gibi kollarını uzattığı yerlerin başında Ankara geliyor. 23 yıldır Ankara'yı keyfine göre yöneten Gökçek, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da dediği gibi Ankara'yı FETÖ'ye ‘parsel parsel' sattı. 17 Şubat 2006 tarihli bizzat kendisinin imzasının yer aldığı Belediye Meclisi kararıyla ‘Kentsel Servis Alanı' kullanımında olan arsayı ‘Konut ve ticaret' kullanımına dönüştürüyor ve emsal oranını 2'den 3'e çıkarıyor. Arsa, uzun süre boş kaldıktan sonra 17 Şubat 2011 tarihinde ihale ediliyor.”

‘30 YILLIĞINA VERİLİYOR'

“İhaleye darbe girişimi sonrası el konulan Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret Anonim Şirketi ile FEZA Eğitim Anonim Şirketi giriyor. İki şirketin de bir bedel teklif etmediği ihale sonucunda, arsanın üst hakkı 25 milyon 916 bin 673 lira muhammen bedel karşılığı 29 yıl 8 aylığına Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret Anonim Şirketi'ne veriliyor. FETÖ'cü bu şirket, arsa üzerinde 25 katlı bir yurt yapmak için inşaat planı hazırlıyor.”

“YETMEDİ, GENİŞLETİN”

“Atlantik şirketi, gökdelen dikilebilecek emsal değeri olan bu arsayı daha da geniş kullanmak için 12 Ağustos 2011 tarihinde Belediye Meclisi'ne başvuruyor ve parselin yanındaki parsellerden çekme mesafelerinin değiştirilmesini istiyor. Melih Gökçek'in imzası bulunan kararla Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atlantik şirketinin istediği gibi planı değiştiriyor. Ancak plan değişikliğine karşı Çankaya Belediyesi dava açıyor. Ankara 17. İdare Mahkemesi, 26 Aralık 2012 tarihinde yapılan değişikliği iptal ediyor. Danıştay 6. Daire tarafından da onaylanıyor.”

TAM BİR PİŞKİNLİK

“Atlantik şirketi ve Gökçek için işler tersine dönüyor ve firmaya 15 Temmuz sonrası KHK ile el konuyor. Araziyi FETÖ'cü bir şirkete teslim eden Gökçek, 21 Eylül 2016 tarihinde, Ankara Belediye Meclisi'nden, arazinin Hazine'den talep ya da başka bir Hazine gayrimenkulü ile trampa edilmesi kararını alıyor. Gökçek, belediyenin elindeki değerli arazileri FETÖ'ye verdi. Gökçek gibi kamu kaynaklarını örgütlere aktaranlar, 15 Temmuz gecesi halka silah doğrultan o insanlar kadar suçludur.''