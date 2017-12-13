FETÖ birkaç ay içerisinde ünlülere suikast yapacak!

Üçok, FETÖ’nün suikastçılarını Makedonya ve Kosova’da eğittiğini söyledi ve ekledi: Eylemler siyasetçilere, din adamlarına, spor yöneticilerine, sanatçılara yönelik olacak.

Ergenekon ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden FETÖ mağduru eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün suikast timi oluşturduğu iddiasında bulundu. Kanal D haberden Berat Çamyar'a konuşan Üçok, “FETÖ'nün suikast timleri sansasyonel eylem yapacaklar” dedi.

FETÖ'nün suikastçılarını Makedonya ve Kosova'da eğittiğini söyleyen Üçok, ‘'Siyaset adamlarına, önemli sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, din adamlarına, spor yöneticilerine, sanatçılara karşı olacak bu eylemler'' diye konuştu.

Üçok eylemlerin zamanıyla ilgili, ‘'Benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılacak'' ifadesini kullandı.

‘SAT, TAK ARTIKLARI BEKLİYORUZ'

Üçok geçtiğimiz gün de sosyal medyadan yurtdışına kaçan FETÖ'cü askerlerin suikast timi oluşturduklarını ve yeni bir hazırlık içinde olduklarını ileri sürmüştü. FETÖ'cülerin Makedonya'da bir çiftlik aldıklarını belirten Üçok şu mesajı paylaşmıştı: “Malum istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan FETÖ'nün suikast timleri Makedonya'da 60 dönüm çiftlik satın aldı. Bu çiftlikte kimler yok ki, eski SAT, MAK, TAK timlerinin firarileri, UÇK artıkları, paralı askerler ve profesyoneller. Bizler buradayız, bekliyoruz.”