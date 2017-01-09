FETÖ davasında ilginç savunma: Tesadüfen oradaydık

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişi öncesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 40 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Edirne Adliyesi önünde 2014 yılında 'Zaman'a sahip çık' eyleminde yer aldığı belirlenen sanıklar mahkemede kendilerini 'tesadüfen' orada olduklarını ya da kalabalık içerisinde Türk bayrağı gördükleri için gittiklerini söyleyerek savundu.

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişi öncesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 40 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Edirne Adliyesi önünde 2014 yılında 'Zaman'a sahip çık' eyleminde yer aldığı belirlenen sanıklar mahkemede kendilerini 'tesadüfen' orada olduklarını ya da kalabalık içerisinde Türk bayrağı gördükleri için gittiklerini söyleyerek savundu.

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kalabalık olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Özkan, Halil İbrahim Karadeniz, Aydın Tünbel, Erhan Bozne, Nidai Kıraç, Hasan Odabaşı, Selman Yıldırım, Bülent Cihangir, Önder Aydın, Nuri Eken, Ertuğrul Türker, Ahmet Arvasi, Enes Selim Bölükbaşı, Erdoğan Duman, Tamer Vardar ile avukatları ve tutuksuz sanıklar katıldı.

EYLEME MERAKINDAN GİTMİŞ

Mahkemede, Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden 19 Aralık 2014 günü Edirne Adliyesi önünde ‘Zaman’a sahip çık’ eylemine katılan sanıkların tespit edildiğine dair yazısı okundu. Eyleme katıldığı öne sürülen tutuklu sanık Erdoğan Duman, suçlamayı kabul etmeyerek, “Adliye önündeki basın açıklamasından bilgim yoktur, kimin yaptığını bilmiyorum. Ben basın açıklamasına gittim, ancak kimseyi görevlendirmedim. Yakındaki bilgisayar mağazasından alış veriş yapmak için gitmiştim. Adliye önünde insanları gördüm. Türk bayrağı sallıyorlardı, ben de merakımdan gittim. Beni kimse davet etmedi, sadece merakımdan gittim” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ahmet Arvasi de benzer savunma yaparak, “O gün eski kurum müdürümüz Muammer Eker bana sanayi tarafına gideceğini söyledi. Ben de onunla gittim. Yoldayken adliye önündeki kalabalığı gördüm. Ben de kendisi ile gittim. Slogan atmadım” dedi.

Sanıklardan Enes Selim Bölükoğlu da farklı bir sebeple adliye önünde giderek kısa süreliğine durduğunu anlatarak, “İki yıldan fazla olmuş. Farklı bir sebeple gitmiştim. İstiklal Marşı okundu. Kanuni bir hadise diye kenarda izledim bir olaydı. Art niyetim yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.

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“CHP’YE OY İSTEMEDİM”

Örgütün kapatılan derneği olan BİŞDER’in sohbetlerine giderek CHP’ye oy istediği öne sürülen tutuklu sanık Hasan Odabaşı iddiaları kabul etmeyip, “Kesinlikle BİŞDER’e gitmedim, CHP için oy talep ettiğimi söylemişler, bir memur olarak siyasi bir parti lehinde olamam bu açıktır” dedi.

DURUŞMA 5 SAAT SÜRDÜ, TAHLİYE ÇIKMADI

Edirne 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada öğle arası dışında yaklaşık 5 saat sürdü.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, 15 tutuklu sanığın, tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 24 Nisan tarihine erteledi.

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FETULLAH GÜLEN 1 NUMARALI ŞÜPHELİ

Edirne'de FETÖ/PDY yönelik açılan ilk davada 15 tutuklu sanığın yanı sıra soruşturma döneminde firar eden ve haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheli daha yer alıyor. Mahkeme firarda olan sanıklar için yakalama kararının devamına karar verirken, iddianamenin 1 numaralı sanığı ise FETÖ ele başısı Fetullah Gülen.

ÖMÜR BOYU HAPİSLERİ İSTENİYOR

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan ağışlaştırılmış müebbet hapis, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.

DHA