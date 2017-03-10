FETÖ duruşmasında uluslararası gözlemci sakız çiğnediği için salondan çıkarıldı

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 2'si firari, 2'si tutuklu 13 şüphelinin yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı izleyen The International and European Federation of Journalists (IFJ) temsilcisi Oliver Money Kyrle, uyarılara rağmen sakız çiğnemeye devam ettiği gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 2'si firari, 2'si tutuklu 13 şüphelinin yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı izleyen The International and European Federation of Journalists (IFJ) temsilcisi Oliver Money Kyrle, uyarılara rağmen sakız çiğnemeye devam ettiği gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Darbe girişiminin ardından örgütün medya ayağı ile ilgili yürütülen soruşturmada haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu gazeteciler Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, tutuksuz Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı, Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci, TGS Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel, Osman Palamut ile firari sanıklar Bilal Öğütçü ve Hasan Ertaş dava açıldıktan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, TGS İstanbul Şube Başkanı Ali Açar, TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tataroğlu ve IFJ Genel Sekreter Yardımcısı Oliver Money Kyrle, duruşmalı izlemek için adliye binasına geldi. Yer olmadığı için salona sadece Oliver Money Kyrle alındı. Duruşmada savunma yapan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Bu sırada duruşmayı gözlemci olarak izleyen Oliver Money Kyrle’yi mahkeme başkanı, sakız çiğnememesi konusunda uyardı. Uyarıya rağmen sakız çiğnemeye devam eden Oliver Money Kyrle salondan çıkarıldı.

Uzun yoldan gelmesi nedeniyle yorgun olduğunu söyleyen Oliver Money Kyrle, üzgün olduğunu söyledi. Adliye önünde gazeticilere açıklama yapan TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, fikir, düşünce ve ifade özgürlüğünden yana olduklarını belirterek, “Bizlerden isteseniz de terörist yaratamazsınız. Bugün TGS olarak Adana Şube Başkanımız Salim Büyükkaya ve diğer gazetecilerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Örgütlerle bizim yakından uzaktan işimiz olmaz” dedi. (DHA)