FETÖ duruşmasında uluslararası gözlemci sakız çiğnediği için salondan çıkarıldı

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 2'si firari, 2'si tutuklu 13 şüphelinin yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı izleyen The International and European Federation of Journalists (IFJ) temsilcisi Oliver Money Kyrle, uyarılara rağmen sakız çiğnemeye devam ettiği gerekçesiyle mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.