FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni olan ve ‘Kara Harp Okulu imamı’ olduğu değerlendirilen Şamil Gülen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

İLGİLİ HABER FETÖ'den yargılanan 52 askere tahliye kararı!

Operasyonlar kapsamında FETÖ'nün lideri olan Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve ‘Kara Harp Okulu imamı' olduğu değerlendirilen 36 yaşındaki Şamil Gülen, Kocaeli ilinde yakalanarak Adapazarı'na getirildi.

İLGİLİ HABER Bahçeli: FETÖ'cü memur var da siyasetçi yok mu?

Örgütün askeri yapılanmasında hizmetlerde bulunan Şamil Gülen'in sorgusu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi. İHA