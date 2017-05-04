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FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni olan ve ‘Kara Harp Okulu imamı’ olduğu değerlendirilen Şamil Gülen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

21:544 Mayıs 2017
Gündem
FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni olan ve ‘Kara Harp Okulu imamı’ olduğu değerlendirilen Şamil Gülen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

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Operasyonlar kapsamında FETÖ'nün lideri olan Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve ‘Kara Harp Okulu imamı' olduğu değerlendirilen 36 yaşındaki Şamil Gülen, Kocaeli ilinde yakalanarak Adapazarı'na getirildi.

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Örgütün askeri yapılanmasında hizmetlerde bulunan Şamil Gülen'in sorgusu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.  İHA

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