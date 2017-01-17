Feto ilkokulu 17 yaşında bitirmiş, vaiz olamamış

Başdanışman Abdülkadir Özkan’ın kitabında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ilkokulu kaç yılında bitirdiğine dair belge yer aldı. Kadınları ‘şeytanın emrinde’ gösterdiği belirtildi

Başbakanlık Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili çarpıcı belgeleri ifşa etti. Özkan'ın kaleme aldığı “Modern Zamanların Hasan Sabbah'ı Fetullah Gülen” adlı kitapta Gülen'in 17 yaşındayken ilkokulu bitirdiği, imamlık için başvurusunun da Diyanet tarafından “yetersiz” denilerek reddedildiğini yazdı. Gülen resmi kayıtlara göre 27 Nisan 1942 doğumlu. Özkan'ın kitabında yayımlanan belgeye göre ilkokulu, 15 Mayıs 1959 tarihinde bitirmiş.

Kitapta çarpıcı bir diğer belgeyse Gülen'in vaiz adaylığı döneminde Diyanet'e verdiği risaleyle ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığı Gülen'in dini bilgilerini yetersiz bularak reddediyor. Diyanet işleri Başkanlığı Gülen'in risalesiyle ilgili 25 Mayıs 1996'da şu ifadeleri kullanıyor: “Adı geçen vaiz adayının gönderdiği risale tamime uygun bir şekilde olmadığı mevzu ile alakalı ayeti kerime ve hadisi şerifleri risalesine almadığı gibi konu ile ilgisi bulunmayan sözleri de zikrettiği cihetle ilmi kifayetini belirtecek mahiyette bulunmadığından…”

‘ŞEYTAN KADINI KULLANIYOR'

Gülen'in sohbetlerinde kadınlar hakkında kullandığı sözleri de kitabına taşıyan Özkan, Gülen'in ağzından şu örnekleri vermiş: ‘'Şeytan, Allah'ın huzuruna çıkmış, ‘Beni rezil rüsva eyledin, her şeyimi elimden aldın. Bana bir yetenek ver ki kullarını yoldan çıkarayım,' demiş. Allah, ‘Sana büyük bir servet vereyim,' demiş. Şeytan istememiş. ‘Sana şöhret vereyim,' demiş, yine olmaz demiş. ‘Şunu vereyim, bunu vereyim,' demiş, çocuk gibi omzunu silkmiş, istemem demiş şeytan. ‘Sana kadınları kullanma imkânı vereyim,' demiş Allah. Şeytan sevinçten yerinden fırlamış, zil takıp oynamış. Bunlar cehennemin etrafını çeviren şeylerdir.”

‘YATAKTA MAĞLUP OLMAYIN'

“Kadınların erkeklere diş geçireceği ve onları alt edeceği yer yatak odalarıdır. İşte onların hâkim olduğu o yerde, erkek, edep sınırını aşmadan, meselenin mahremiyetini koruyarak, kadına karşı iradesinin hakkını verir ve orada mağlup olmazsa, psikolojik olarak kadının hizaya gelmesi çok daha kolay olacaktır. Şimdi ben size sorayım: Bu türlü kademelerle gelinip ulaşılan bir kadını dövmeye hangi akıl ve mantık sahibi itiraz edebilir. Her yüz kadından birinde böyle bir dövme, müspet tesir icra ederek o kadını yola getirecekse, İslam dini niçin böyle bir çarenin önünü tıkasın?”

BEŞ SINIFLI İLKOKULDAN 1959 YILINDA MEZUN OLMUŞ

1942 doğumlu Fetullah Gülen, beş sınıflı ilkokuldan 15 Mayıs 1959tarihinde mezun olmuş.

Başdanışman belgeyi kitabına koymuş.

GÜLEN'İN KADINA BAKIŞI DA ANLATILMIŞ

Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Abdülkadir Özkan'ın kitabında Gülen'in kadınlara nasıl baktığı da ayrıntılı incelenmiş.

