Feto, ‘o kitabı’ öğrendi Zekeriya Öz de toplattı!

Fethullah Gülen’in avukatı Erdemli, FETÖ’nün 2. adamı Mustafa Özcan’ın kendisine kitabın dağıtımını engellenmek için danıştığını söyledi. Sonra da Savcı Zekeriya Öz’ün düğmeye bastığını anlattı

Tarih 3 Mart 2011. Bugün FETÖ'den tutuklanan gazeteci Ahmet Şık o gün FETÖ'cü yargı-polis işbirliğiyle Odatv kumpasından gözaltına alındı ve tutuklandı. Şık'ın yazdığı ‘İmamın Ordusu' kitabına daha basılmadan el konuldu, kitabın nüshaları da ofis ofis arandı! Fetullahçı Terör Örgütü'nü 6 yıl önce deşifre eden Şık'la ilgili önemli bir itiraf ortaya çıktı. Fetullah Gülen'in kesintisiz olarak 21 yıl avukatlığını üstlenen Orhan Erdemli, gazeteci Ahmet Şık'ın ‘İmamın Ordusu' isimli bir kitap yazdığından FETÖ'nün önceden haberdar olduğunu söyledi.

ERDEMLI DİLEKÇE VERDI

Fenerbahçe'ye kurulan şike kumpasıyla ilgili hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Erdemli, FETÖ üyesi olmadığını söyledi. Avukat Erdemli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 30 Aralık 2016'da gönderdiği dilekçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen yapılanmasının gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi. Avukat Orhan Erdemli, Fetullah Gülen'in avukatlığını yaptığı 21 yıllık süreçte şahit olduğu olayları da sıraladı. Dilekçede yer alan olaylardan bazıları özetle şöyle:

ÖZCAN DEVREYE GİRDİ

“23 Mart 2011'de Ahmet Şık'ın ‘İmamın Ordusu' isimli kitap çalışmasına henüz baskıya girmeden bilgisayarlar üzerinden el konuldu. Bu olaydan kısa bir süre önce bize Fetullah. Gülen'in fikriyatı konusunda danışmanlık hizmeti veren Mustafa Özcan (FETÖ'nün 2. adamı) ‘Ahmet Şık'ın Fetullah Gülen ile ilgili kitap çalışması yaptığını, bu kitabın baskısının ve dağıtımının önlenmesi için başvurulabilecek hukuki yolları sordu. Biz de mevzuatta yer alan hükümlerden bahsederek, basılmayan bir kitap hakkında müracaat yolu bulunmadığını anlattık. O gün Mustafa Özcan, ‘avukatların abisi' diye bahsettiği ve Kemal Bey dediği kişinin de birazdan geleceğini ona da bu bilgileri aktarmamızın iyi olacağını söyledi. Kemal Bey denilen kişi gelmedi. Bir kaç gün sonra savcı Zekeriya Öz tarafından kitap taslağı toplatıldı.”

ŞİKE SAVCISI BAKMADI

Biz şike dosyası denilen davada Sivasspor Başkanı Mecnun Oyakmaz'ın avukatlığını üstlenmiştik. 15 Kasım 2011'de Sivas Valisi Ali Kolat, Garnizon Komutanı Muammer Bayram ve Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, savcı Mehmet Berk'e giderek tanık olarak ifade vermişlerdi. Bu tarihten bir kaç gün önce biz Av.Nazif Aktaş ile beraber savcı Mehmet Berk'e giderek bu kişilerin Sivas'tan gelerek tanık olarak ifade vermek istediklerini ve ne zaman gelmelerinin uygun olacağını sorduk. Mehmet Berk, yüzümüze bile bakmadı, elini kaldırıp elinin tersiyle çekip gidin başımdan gibi gibi hareket yaptı. Biz çok bozulduk ama tekrar sorduk, ‘Ne zaman gelirse gelsin ama şunu bilin ki sonuç değişmeyecek' dedi. Ben savcının bu tavrını çok yadırgadım.”

(Aytunç Erkin/SÖZCÜ)