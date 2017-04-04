FETÖ Projesi Cami-Cemevi, sağlık merkezine dönüşüyor

Ankara Mamak’ta 4 sene önce temeli atılan ve FETÖ projesi olarak nitelendirilen Camii-Cemevi, sağlık merkezine dönüşüyor.Tartışmalara konu olan Cami-Cemevi projesinin sağlık merkezine dönüşmesi mahalle sakinlerini de mutlu etti.

Mamak Tuzluçayır Mahalle Muhtarı Zülfikar Odabaşı, Cemevi-Cami projesinde halkın taleplerinin bu yönde olmadığını belirterek, “15 Temmuz'dan sonra biz burada 4 bine yakın imza topladık, bu imzalarımızı hem Kaymakamımıza hem Mamak Belediye Başkanına ilettik. Bunun sonucunda da kendileri Vali Bey ile bir değerlendirme yapmışlar. Vali Bey de bu bölgeyi gezmiş ve ‘Bu bölge halkının talebi benim için önemli' deyip 3 muhtarlığı, valiliğe davet etti. Valilikte yapmış olduğumuz toplantıya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, vali yardımcıları, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kaymakamımız Ali Mantı, üç mahallenin muhtarı ve mahalle temsilcileri katıldı. Yapılan toplantıda Vali Bey buranın bir kamu hastanesi olmasını uygun gördü, bununla ilgili çalışmasını yapıyor. Şu anda da çalışma bu doğrultuda ilerliyor. Halkın beklentisi olan kamu hastanesine dönüşecek burası, şu andaki gelişme ve aşama budur” ifadelerini kullandı.

“Topladığımız 4 bin imza ile birlikte taleplerimiz değerlendirildi ve sonucunda hastane olacak”

Binanın atıl vaziyette beklediğini söyleyen Odabaşı, “Şu anda hiçbir şey yapılmıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığına devrettikten sonra inşaatı başlayacak. İnşaatı Mamak Belediyesi üstleniyor. Hastaneye uygun şekilde bina baştan yapılacak. Her türlü uygunluğunu belediye, Sağlık Bakanlığı, kaymakamlık, valilik hastane olması şeklinde bütün her şeyini düzenleyecekler. Biz de halk olarak çok memnunuz. Çünkü Camii-Cemevi projesinin bu bölgeye, bu halka bir faydasının olmadığını düşünüyoruz. Mahallelimiz, burada yaşayan alevisi de sunnisi de çok iyi dostluğu, arkadaşlığı olan, cenazesini de, düğününü de birlikte yapan insanlar. İnsanların bu anlamda hiçbir sıkıntısı yok zaten. Oranın ya tamamen cemevi olması veya cami olması ya da kültür merkezi olması talebinde bulunmuştuk. İlk yapıldığı dönemlerde ve 15 Temmuz'da gösterdi ki bu proje gerçekten alevi, sunni komşularımızın bir arada orada hasbihal etmesini değil, 15 Temmuz darbesinin bir alt yapısını oluşturdu. Bir kargaşa oluşturma ortamı oldu. Bu noktada da biz buranın hastane olması için buradaki sivil toplum örgütleri, siyasi gruplar ortak bir çalışma yürüttük. Bu çalışmamızın sonucunda da topladığımız 4 bin imza ile birlikte taleplerimiz değerlendirildi ve sonucunda hastane olacak” şeklinde konuştu.

“Cami-Cemevine muhtar olarak ben karşıydım”



Kartaltepe Mahalle Muhtarı Abidin Göndelen ise, önce mahallenin görüşünün alındığını kaydederek, “Ortak bir karar verildi ondan sonra valiliğe, valilikten de Sağlık Bakanlığına, Başbakanlığa gitti bu olay ve yüzde 99 orası tam teşekküllü sağlık merkezi olacak. Vatandaşlar yüzde yüz bizim arkamızda duruyor ve buranın sağlık merkezi olması için çaba harcıyor. Hastane olduktan sonra daha iyi olur. Şu anda çalışmalar var, valilikten geçti bu Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa kaldı. Şu anda benim edindiğim bilgilere göre orada bir tadilat yapılması gerekiyor, o tadilat yapıldıktan sonra buraya sağlık merkezi olması için yeniden başlanacak. Camii-Cemevine muhtar olarak ben karşıydım, Tuzluçayır muhtarı da karşıydı, Çağlayan muhtarı da karşıydı. Hatta bu bölgedeki tüm halk karşıydı, neden biliyor musunuz? Tek soru vardı, tek kapıdan girilmesi sıkıntı oluşturur diye düşünülmüştü. Zaten temel atılmasında da ben karşıydım, temel atma törenine de gitmedim. Çünkü yanlış düşünce diye. Bizim edindiğimiz bilgiye göre ayın 24'ünden sonra tadilata başlanacak. Büyük ihtimalle bu yılın sonuna yetişeceğini söylüyorlar” açıklamasını yaptı.

Cami-Cemevi Projesi'nin yapıldığı Kartaltepe mahalle sakinleri ise projenin yerine hastane yapılacağı için memnun olduklarını belirttiler.

“Diğer türlü kavga, olay çok olur”

Cami-Cemevi Projesi'nin yapıldığı Kartaltepe mahalle sakini Zahide Kurt , hastane olmasının daha iyi olacağını belirterek, “Diğer türlü kavga, olay çok olur. Çünkü burada alevi-sunni karışık olduğu için kavga filan çok olur. Hastane olursa en azından çoğu insan da faydalanır” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Haydar Gündoğdu da, “Cami-Cemevi projesinin hastane olması milletimiz için çok iyi bir şey. Yalnız burası hastane yapılıncaya kadar şu anda güvenliği yok, devletimiz tarafından buraya bir güvenlik verilmesini rica ediyoruz. Burada her türlü olumsuz şeyler yapılıyor. Bulunduğum yer, benim evimin karşısı. Başbakanlıktan ricam buraya hastane yapılıncaya kadar güvenlik sağlaması” dedi.

Mahalle sakinlerinden Berna Atmaca ise, “Ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu civarda da böyle bir hastane yok, merkeze inmemiz gerekiyor. O yüzden ben çok mutlu oldum gerçekten” değerlendirmesinde bulundu.

2013 yılında temelleri atılan Cami-Cemevi projesinin temel atma törenine Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik katılmıştı.

Cami-cemevi projesi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Cami-cemevinin ‘FETÖ’ projesi olduğu vurgulanarak 5 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis talep edilmişti. İHA