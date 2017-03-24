FETÖ sanığı Yüzbaşı: Bu zıkkım emri ben mi verdim

BOLU'da, aralarında 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 10 sanığın FETÖ/PDY davasında yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Nuri Kıyak, "Koca koca albaylar 'Emri ben vermedim' diyorlar. Bu zıkkım emri ben mi verdim" dedi.

BOLU'da, aralarında 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 10 sanığın FETÖ/PDY davasında yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Nuri Kıyak, "Koca koca albaylar 'Emri ben vermedim' diyorlar. Bu zıkkım emri ben mi verdim" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’nin darbe soruşturmasına ilişkin dava kapsamında tutuklu sanıklar Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile 1’i yarbay, 4’ü üsteğmen, 1’i teğmen, 1’i astsubay 7 tutuksuz sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. 10 sanığın, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘Terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla ömür boyu hapis ve 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada eski Tugay Komutan vekili Albay Hüseyin Aziz Çetinkaya ile Bolu eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya tanık olarak dinlendi.

‘MHP VE BBP TABANINDAN İSİM ARAŞTIR’

12 Temmuz’da görevi Albay Cahit Tirindaz’a devretmesine rağmen darbe girişiminin olduğu gece askeri üniformasını giyerek 2’inci Komando Tugay Komutanlığı’nın bulunduğu General Eşref Bitlis kışlasına gelen Albay Çetinkaya, olayları evinde televizyon izlerken öğrendiğini belirterek, “Güneşer’i telefonla aradığımda bana ‘Vali ve belediye başkanı görevden alınacak. Sen personelcisin. Tanıdıkların varsa önerirsin. MHP ve BBP tabanından olabilecek isimleri araştır’ dedi. Saat 03.00 sıralarında da Cahit Albay, telefonda görüştüğü Güneşer’in ‘Ne yaptınız neden hala askerleri çıkarmadınız?’ diye sorduğunu bana anlattı. İl Jandarma Komutanı’nın odasında otururken de askerlerin kışladan çıkmaması yönünde fikir birliğine vardık” dedi.

‘LİMANLARA YAKLAŞANIN BEYNİNİ ALIRIM’

Diğer tanık Mustafa Kızılkaya ise 15 Temmuz gecesi Hakkari’de geçici görevde olan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer ile telefonda görüştüğünü söyleyerek, “Güneşer kente ve sokaklara sahip çıkmamızı istedi. Tugayın çevresine gözetleme amacıyla sivil ekipler gönderdim. Tugay’da zırhlı araç ve askeri olarak sayısal durumun ne olduğu konusundaki belirsizlik en büyük handikap oldu” dedi. Kızılkaya ayrıca Güneşer’in, “Askeri lojmanlara yaklaşanın beynini alırım” dediğini de söyledi. Sanık Güneşer de Kızılkaya’nın ifadesinin doğru olduğunu, ancak bunu askeri lojmanlara yapılabilecek provakasyonlara karşı söylediğini iddia etti.

Tanıkların ardından söz isteyen tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Nuri Kıyak, “Koca koca albaylar ‘Emri ben vermedim’ diyorlar. Bu zıkkım emri ben mi verdim” dedi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi. DHA