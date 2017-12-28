FETÖ Süper Lig’i üçe bölmüş! İşte FETÖ’nün futbol çetesi…

İstanbul'da yürütülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün şeması ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde "Türkiye futbol imamı"nın altında 3 yapı olduğu öğrenildi. Üç Büyükler imamının ise öğretmenlikten emekli Ali S. olduğu ve firari olarak arandığı belirtildi. İşte FETÖ'nün futbol dünyasının şimdiye kadar deşifre edilen bölümü...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan çalışmalarda, eski Galatasaraylı futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem için gözaltı kararı çıkarıldı. Tütüneker ve Demiriz gözaltı işlemleri sonrasında tutuklandı. Altı ay tutuklu kalan 2 isim daha sonra serbest bırakıldı. Arif Erdem ise yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Daha sonra ise geçtiğimiz temmuz ayında eski Başakşehir’li futbolcu Bekir İrtegün gözaltına alındı. İrtegün’ün ardından Ömer Çatkıç, Zafer Biryol ve Uğur Boral yakalandı.

ÜÇ ÖRGÜT İMAMI

Yürütülen soruşturmada FETÖ’nün futbolda nasıl yapılandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre, FETÖ Süper Lig takımlarını 3 gruba ayırdı. ‘Anadolu Takımları’, ‘Anadolu Büyükleri’ ve ‘Üç Büyükler’ ayrımı yapan örgüt, her birime de sözde futbol imamı atadı. Bu imamlar ise Türkiye’ye imamına bağlandı.

ÖĞRETMEN VE MUHASEBECİ

Türkiye’ye imamının ismi açıklanmazken, 15 Temmuz öncesinde Ankara'da ikamet ettiği ve muhasebeci olduğu öğrenildi. Üç büyükler imamının ise öğretmenlikten emekli Ali S. olduğu ve firari olarak arandığı belirtildi. Anadolu büyükleri imamı ve Anadolu kulüpleri imamının tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İlk operasyon geçtiğimiz gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda eski Galatasaraylı futbolcular, İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem’in yakalanması için karar çıkarıldı. Demiriz ve Tütüneker gözaltına alınırken, Arif Erdem aramalara rağmen bulunamadı. Demiriz ve Tütüneker tutuklanmalarının ardından geçtiğimiz şubat ayında serbest bırakıldı.

20 İSMİ VERDİ

FETÖ’nün futbol yapılanmasının ikinci dalgası ise eski Fenerbahçe ve Başakşehirsporlu Bekir İrtegün’ün geçtiğimiz temmuz ayında yakalanmasıyla başladı. Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülen İrtegün, itirafçı olunca serbest bırakıldı. Bekir İrtegün’ün futbol dünyasındaki 20’ye yakın ismi verdiği iddia edildi.

ÖMER ÇATKIÇ TUTUKLANDI

Bekir İrtegün’ün ardından ağustos ayında eski Antalya Sporlu kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. 17-25 Ağustos operasyonları sonrasında Bank Asya’ya 1 milyon lira yatırdığı öne sürülen ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen Çatkıç tutuklandı.

ZAFER BİRYOL İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz kasım ayında Zafer Biryol gözaltına alındı. Örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock” kullanıcısı olduğu ve Bank Asya’ya 800 bin lira yatırdığı öne sürülen Biryol itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

UĞUR BORAL SERBEST KALDI

Son olarak ise 3 hafta önce polis zoruyla savcılığa götürülen Uğur Boral tutuklandı. Boral’ın Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülürken, Bank Asya’ya 1 milyon liraya yakın para yatırdığı öne sürüldü.