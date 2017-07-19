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FETÖ şüphelisi eski SAT komandosunun evinden çıktı!

Ümraniye'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinin bodrumunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

10:4319 Temmuz 2017
Gündem
FETÖ şüphelisi eski SAT komandosunun evinden çıktı!
Ümraniye'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinin bodrumunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve tutuklanan Deniz Astsubay Kıdemli Çavuş Levent Ö’nün evinin bodrum katında arama yaptı. Aramada, çantaların içinde 2 adet MP5 makineli tabanca, 2 adet piyade tüfeği, 600 mermi, 4 çelik yelek, 2 adet lazer ve çeşitli askeri malzeme ele geçirdi.

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Aramanın, Levent Ö’nün son görev yaptığı askeri birlikteki sayımda eksik çıkan bazı teçhizatların, şüphelinin zimmetinde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

DHA 

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