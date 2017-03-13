FETÖ’cü ablalara operasyon: 30 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda ’abla’ oldukları iddiasıyla 30 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kadın gözaltına alındı. Konuyla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yürütülün çalışmalarda, örgütün Çorlu kadın yapılanması ve örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen dernekle ile ilgili 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca kadınların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlaması ile gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi. İHA