FETÖ’cü asker soruşturmasında 260 şüpheli tutuklandı

İstanbul Polisi'nin 17 Aralık'ta düzenlediği FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında albay ve teğmenlerinde bulunduğu 351 şüpheliden 99'u daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 260'a yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün askeriye içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sonrasında kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstihbarat birimlerince ByLock kullandıkları belirlenen yüzlerce rütbeli askerin bilgileri, İstanbul Emniyeti’ne bildirildi. Bunun üzerine dosya birimler aralarında paylaştırıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlendi.Banka hesapları ve geçmişe yönelik görüşmeleri incelenen 575 şüphelinin yakalanması için karar alındı. Operasyonun startı 17 Aralık’ta verildi. 54 ilde eş zamanlı başlayan operasyonda aranan şüphelilerden 351’i yakalandı. Gözaltına alınan ve farklı şubelerde, işlemleri yapılan 172 şüpheli önceki hafta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 161’i tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 11şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Emniyetteki 179 askerden 109’unun işlemine Asayiş Şube Müdürlüğü’nde devam edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, dün ve geçtiğimiz hafta adliyeye gönderildi. Askerlerden 10’u etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 99’u ise tutuklandı. Aynı dosya kapsamında tutuklananların sayısı 260’a ulaştı.