FETÖ’cü Atayün’ün avukatının Bylock trafiği!

FETÖ’cü eski Emniyet Müdürü Yurt Atayün’ün avukatlığını yapan Sıddık Filiz’in örgütün gizli mesajlaşma programı Bylock’a 8 bin 929 kez giriş yaptığı belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması kapsamında tutuklanan Sıddık Filiz hakkındaki soruşturma tamamlanarak “Terör Örgütü üyeliği ve propagandasını yapmak” suçundan iddianame hazırlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

İddianamede, Filiz'in örgütün gizli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği vurgulandı. FETÖ'cü avukatın Bylock'a 8 bin 929 kez giriş yaptığı tespit edildi. Şüpheli Filiz'in KakaoTalk programını da kullandığı belirlendi.

TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SİM KART KULLANMIYORMUŞ

Yakalandığında üzerinde iki adet sim kartsız cep telefonu bulunduğu belirtilen Filiz'in, telefonlardan birinin kendisine ait olmadığını, evden çıkarken giydiği yeleğin cebinde unutulduğunu, kendisine ait olan telefonu ise teknik takipten kurtulmak için kartsız kullandığını söylediği ifade edildi.

BANK ASYA HESABI DA VAR

İddianamede şüpheli Sıddık Filiz'in sosyal medya hesabından çok sayıda örgüt yanlısı paylaşımda bulunduğuna da dikkat çelildi. Örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da da hesabı olan Filiz ile ilgili tanık ifadeleri de iddianamede yer aldı.İddianamedeki tanık ifadesine göre Filiz'in bürosunda örgüt mensubu şahısların toplantılar yaptığı ve bu toplantılarda örgüt adına para toplandığı anlatıldı.

FETÖ'CÜ POLİSLERİ ADLİYEDEN KAÇIRMA GİRİŞİMİNDE ROL ALDI

Şüpheli Filiz'in 2014 yılında İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ'cü polislerin gözaltına alındığında hâkimlik sorgularını kasten geciktirme ve adliyeden kaçırma girişiminde aktif rol aldığı ve yönlendiren avukat olduğu vurgulandı.