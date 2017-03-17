FETÖ’cü darbeyi önleyen Savcı İşçimen kızağa çekildi

Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen’in Bilişim Suçları Bürosu’na atanması şaşırttı. “Gece gündüz darbeyi soruşturan savcının ödülü bu olmamalıydı” yorumu yapıldı

FETÖ'nün darbe girişimi tüm hızıyla sürdüğü saatlerde cuntacılar hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı vererek ilk adımı atan, Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in kızak göreve çekilmesi adliyede deprem etkisi yarattı. İşçimen'in görevden alınması sonrası yargı camiasında, “Gece gündüz darbeyi soruşturan ve Yurtta Sulh Konseyi'ni çözen hukuk adamının ödülü bu olmamalıydı'' yorumu yapılıyor.

ÜÇ AYRI CANLI YAYINA BAĞLANMIŞTI

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'yken, HSYK tarafından 19 Ocak'ta Ankara Başsavcılığı'na getirilen Yüksel Kocaman'ın yaptığı yeni iş bölümü tartışma yarattı. Kocaman, ilk icraat olarak anayasal suçlara bakan ve FETÖ soruşturmalarını yürüten İşçimen'i görevden alıp, kızak görev sayılan Bilişim Suçları Bürosu'nun başına getirdi. 15 Temmuz'da 3 ayrı canlı yayına bağlanan İşçimen, cuntacılar hakkında soruşturma başlatıldığını ve yakalama kararı verildiğini açıklayan tek isim olmuştu.

İŞÇİMEN, 69 FETÖ DAVASI AÇMIŞTI

İşçimen'in başında olduğu süre boyunca Anayasal Büro'da, 20'si darbe girişimine ilişkin olmak üzere toplam 69 ayrı FETÖ davası açıldı, Akıncı Üssü, Mahrem Yapı ve Muhafız Alayındaki cuntacılara ilişkin soruşturmalarda da sona gelindi. Son olarak Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin dava açan İşçimen'in hazırladığı iddianamede, kalkışmanın beyin takımı olarak bilinen sözde “Yurtta Sulh Konseyi” de isim isim belirlenmişti. Adliyedeki bu kritik değişikliğin ardından, İşçimen'in bazı dosyalara müdahale edilmesine karşı çıkmasının olduğu öne sürülüyor. Bir diğer iddia ise, Anayasal Büro'da görevlendirilecek yeni kadronun muhaliflere yönelik siyasi operasyon yapacağı yönünde.

15 Temmuz gecesi canlı yayında darbecilere meydan okumuştu

Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, 15 Temmuz darbe gecesi, kalkışmanın devam ettiği saatlerde NTV'de canlı yayına bağlanarak şunları söylemişti: “Aziz Türk Milleti'nin üzerine silah sıkan, darbe heveslisi, eli kanlı katillere gereken cezalar verilecektir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile irtibatı olan Yargıtay, Danıştay, HSYK, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay üyeleri ile sözde Yurtta Sulh Konseyi mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı vermiştir. Bunlarla hareket eden, cebir şiddet eylemine katılan sivil kişilerle ilgili de şahsım tarafından gözaltı kararı verilmiştir.”