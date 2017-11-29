FETÖ’cü Emniyet Müdürlerinin sahte kimlik tezgahı güvenlik kamerasına yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari eski emniyet müdürleri Hamza Tosun ve Tufan Ergüder’in yine FETÖ firarisi avukat Hüseyin Ataol’un ofisinde yaptıkları görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Ses ve görüntü alan güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda görüşmede neler konuşulduğu da belirlendi.

Görüntülere göre FETÖ'cü Emniyet müdürlerinin 15 Temmuz darbe girişimini bildikleri anlaşılıyor. Konuşmalarda, “Bizi ne ile itham ettilerse görecekler. Hainlikse hainlik” sözleri dikkat çekiyor. Yine görüntülerde Avukat Ataol'un sahte kimlik çıkarttığı ve bunu iki eski Emniyet Müdürü'ne gösterdiği görülüyor.

2 BİN 500 TL'YE SAHTE KİMLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab soruşturmasının eski savcısı Preet Bharara ve savcı Joon H. Kim hakkında başlattığı soruşturma kapsamında ulaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde Avukat Hüseyin Ataol'un Emniyet'ten 2 bin 500 TL vererek aldığını söylediği sahte kimliği eski polis müdürlerine gösterdiği görülüyor.

“EMNİYET'TEN ALDIK”

Soruşturma dosyasına giren ve 26 Mayıs 2016'da gerçekleştiği tespit edilen görüşmede, Avukat Ataol'un sahte kimliği FETÖ'cü Emniyet Müdürlerine gösterdiği güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Deşifresi yapılan görüşmede Ataol'un Hamza Tosun'a uzattığı sahte kimlik için “Nasıl evrak herşeyi ile orjinal. Kimlik, ehliyet herşey” dediği Tosun'un da “Sahte gibi duruyor, ya da biz o niyetle elimize aldığımız için” diye yanıt verdiği duyuluyor. Bunun üzerine Ataol'un “Emniyet'ten aldık biz onu. 2 bin 500 TL'ye yapıyorlar abi bunu” diye yanıt verdiği anlaşılıyor.

“MÜTEVELLİLERİN YÜZDE 80'İ KAÇTI”

Görüşmede, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun'un FETÖ'nün “Mütevelli Heyeti ve Bölgecilerine” yönelik operasyon yapılacağını söylediği bu sözlerin üzerine avukat Ataol'un “Abi onların yüzde 80'i şu anda yok” diye yanıt verdiği güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

“GÖRECEKLER, HAİNLİKSE HAİNLİK, İNSE İN”

Aynı görüşmede Hamza Tosun, Tufan Ergüder ve Hüseyin Ataol'un 15 Temmuz darbe girişimini daha önceden bildikleri de anlaşılıyor. Görüşmede Ataol'un, “Yani bak Allah şahit zerre kadar ümitsizliğim yok. Bizi ne ile itham ettilerse görecekler. Hainlikse hainlik, inse in, cinse cin” dediği bunun üzerine Hamza Tosun'un “Bende inanıyorum” dediği duyuluyor.