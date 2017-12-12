FETÖ’cü Gültekin Avcı hakkında dava açıldı

FETÖ’cü eski savcı Gültekin Avcı hakkında yapılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Avcı hakkında “Terör Örgütü üyeliği ve propagandasını” yapmaktan dava açıldı. Hazırlanan iddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in 19 Nisan 2015'teki sözlerinin ertesi günü Hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in tüm FETÖ sanıklarını tahliye ettikleri anımsatıldı. Kamuoyunda “salıverme talimatı” veya “kamikaze hakimler” olarak bilenen bu eylemde Gültekin Avcı'nın aktif rol aldığı ifade edildi.

4 YILDA 300 BİN TL ALMIŞ

İddianamedeki bilgilere göre Gültekin Avcı'ya ait hesaplardaki para transferleri şöyle sıralandı:

– Bugün TV'den 2014 yılında 6 işlemle 22 bin TL,

– Samanyolu TV'den 2015 yılında 8 işlemle 19 bin 850 TL

– Koza İpek Basın Ve Basım Sanayi Ticaret A.Ş'den 2011-2015 yılları arasında 41 işlemde 214 bin 250 TL

– Ser Film Yapım A.Ş'den 2014-2015 yılları arasında 9 işlemde 20 bin 900 TL

– Koza Altın AŞ'den 2011 yılında 5 işlemde 17 bin 500 TL

Avcı'nın toplamda 294 bin 500 TL aldığı belirlendi.

İddianamede, Koza İpek Basın Ve Basım Sanayi Ticaret AŞ'den hesabına 214 bin TL gelen Avcı'nın 10 Mart 2015 – 13 Kasım 2015 tarihleri arasında bu şirkette SGK kaydının bulunmadığı vurgulandı. Yine iddianamede Avcı'ya para gönderen Ser Film şirketinin “Tek Türkiye, Şubat Soğuğu” gibi algı oluşturmak için yapılan dizileri yaptığı ve şirketin büyük ortağının FETÖ'nün yayın organı STV olduğu belirtildi.