FETÖ’cü polis davayı düşürecek mi?

New York’ta görülmekte olan, Reza Zarrab olarak başlayıp, Hakan Atilla davasına dönüşen davada son dönemeç... Hakim Richard Berman üç haftadır devam eden davayı, dördüncü haftasında bitirmeye kararlı. Berman, savcılık ve avukatlarla duruşma salonunda yaptığı toplantının ardından, davanın önümüzdeki hafta en geç Perşembe günü tamamlanabileceğini, jürinin karar için çekilebileceğinin işaretini verdi.

Davanın tek tutuklu sanığı olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ilk günlerdeki gerginliğini atmış durumda. Duruşma öncesinde, salonda bulunan Türk basın mensuplarıyla selamlaşan Atilla, gazetecilere “moralini yüksek tutmaya çalıştığını” söyledi. “Aileden uzak olunca, morali yüksek tutmak zor tabi. Ama yine de iyi olmaya, moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum” diyen Atilla, gazetecilerin ailesine mesajını sorması üzerine ise, “Ne söyleyebilirim. Selamlarımı iletin” demekle yetindi.

FETÖ’CÜ POLİS DAVAYI DÜŞÜRÜR MÜ?

Bu arada FETÖ sanığı firari eski polis Hüseyin Korkmaz'ın duruşma salonunda zaman zaman şova varan tavırları, Atilla'nın avukatlarını da harekete geçirdi.

Avukatlar, Korkmaz'ın tanık olarak savcılık tarafından kürsüye çıkarılması ve yaptığı uzun politik açıklamalar nedeniyle, davanın “hükümsüz kılınması” için resmen başvuruda bulundular.

Atilla'nın avukatları tarafından mahkemeye verilen dilekçede, kendisini 17 Aralık operasyonlarının “koordinatörü, raportörü, arama ekiplerinin belirleyicisi ve eğiticisi” olarak tanıtan eski komiser yardımcısı Korkmaz'ın ifadelerinin “önyargılı” ve “davayla alakasız” olduğu vurgulandı.

Dilekçede avukatlar, Korkmaz'ın savcılığa sunduğu 17 Aralık operasyonuna ilişkin kanıtları Türkiye'den “çaldığını” itiraf ettiğine vurgu yaparak, Atilla'nın 17 Aralık'ta herhangi bir suçla suçlanmadığını hatırlattılar. Dilekçede, eski polisin “çalıntı belgelerini” sorgusuz sualsiz kabul eden ve mahkemeye sunan Savcılık makamı da sert sözlerle eleştirildi.

Dilekçede, Hüseyin Korkmaz'ın mahkemede ifade vermek adı altında yaptığı açıklamaların “çizgiyi aştığı” ve “jüriyi lekelediği”, bu nedenle davanın “hükümsüz kılınması gerektiği” de yer aldı.

Savcılığın, Atilla'nın avukatlarından gelen bu talebe yanıt vermesinin ardından, Hakim Berman kararını açıklayacak.

“CABBAR” REZA

Fetö firarisi olan ve FBI'dan 50 bin dolar aldığını, savcılığın da kirasını ödeyip, kendisine 900 dolar verdiğini itiraf eden Hüseyin Korkmaz ise, Atilla'nın avukatlarının sorgusu sırasında “FETÖ’cü olmadığını”, örgütle hiçbir bağı olmadığını iddia etti.

Atilla'nın avukatı Todd Harison ise, Korkmaz'ın Türkiye'de suçlandığı iddianamelere atıf yaparak, “yasadışı dinleme yapmakla” suçlandığını hatırlattı. Korkmaz, hakkındaki tüm suçlamaların “safsata, saçmalık ve iftira” olduğunu öne sürdü.

FETÖ’cü polisin sık sık siyasi çıkışlar yaptığı ifadesindeki en ilginç bölüm ise, yaptığı dinlemeler sırasında Hakan Atilla ile Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan arasında 2 Temmuz 2013'de geçen bir konuşmayı anlatırken yaşandı. Korkmaz, ikilinin kendi aralarında Zarrab'dan bahsederken “Cabbar” sıfatını kullandıklarını söyleyerek, “Zarrab'a Cabbar Reza diyorlardı” ifadesini kullandı.