FETÖ’cüler piknikli toplantıda yakalandı!

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, piknik görüntüsü altında toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ yapılanması içerisinde yer alan 7 kişinin piknik bahanesiyle bir araya gelecekleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 27 Mart'ta şüphelilerin bir araya geldiği Ümraniye'deki Hacegan Ormanları'nda operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün kapatılan dershanelerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Toplantı yaptıkları sırada yakalanan Ü.A., Y.D.K., M.Ç., O.T., M.B., M.T., ve M.B., Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin hesap incelemelerinde, kapatılan Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları anlaşıldı. Sosyal medya üzerinden FETÖ/PYD örgüt lideri Fetullah Gülen'le ilgili bir çok paylaşımları bulunan ve örgütün kapatılan sendika ve derneklerine üye olan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Piknik görüntüsü adı altında, örgütle ilgili toplantı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin 7'si de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.