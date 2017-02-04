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FETÖ’cüleriin hapse attığı Balyoz mağduru albaydan sitem: ‘Hayır’ dersem FETÖ-PKK ile dost mu olacağım?

FETÖ mağduru albayın sosyal medyada attığı tweet büyük ses getirdi.
15:164 Şubat 2017
Gündem
FETÖ’cüleriin hapse attığı Balyoz mağduru albaydan sitem: ‘Hayır’ dersem FETÖ-PKK ile dost mu olacağım?
FETÖ mağduru albayın sosyal medyada attığı tweet büyük ses getirdi.

Nefret örgütü Aktroll hesapları, sosyal medyada HAYIR diyenleri ‘Terörist' ilan ediyor. Sosyal medyada hayır diyenler için FETÖ'cü, PKK'lı ya da sadece  terörist yaftasında bulunan Aktrolller, büyük tepki görüyor. Bu tepkilerden birisi de 2011 yılında FETÖ'cüler tarafından Balyoz'dan tutuklanan albay Fatih Altun. Altun'un attığı tweet, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte o albayın attığı o tweet:

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