FETÖ’cüleriin hapse attığı Balyoz mağduru albaydan sitem: ‘Hayır’ dersem FETÖ-PKK ile dost mu olacağım?

Nefret örgütü Aktroll hesapları, sosyal medyada HAYIR diyenleri ‘Terörist' ilan ediyor. Sosyal medyada hayır diyenler için FETÖ'cü, PKK'lı ya da sadece terörist yaftasında bulunan Aktrolller, büyük tepki görüyor. Bu tepkilerden birisi de 2011 yılında FETÖ'cüler tarafından Balyoz'dan tutuklanan albay Fatih Altun. Altun'un attığı tweet, sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte o albayın attığı o tweet:
2011de Albay olarak Şırnakta PKK ile savaşırken FETÖ.cüler beni BALYOZ’dan tutukladı. Şimdi ben #Hayır dersem FETÖ-PKK ile dost mu olacağım?
— fatih altun / EDİRNE (@fatihaltun) 4 Şubat 2017