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FETÖ’cülükle suçlanan senarist Vatanım Sensin dizisinden çıkarıldı!

Daha önce 'Selam' filmini çeken ve bu nedenle FETÖ'cülükle suçlanan 'Vatanım Sensin' dizisinin senaristi Necati Şahin'in ismi dizinin jeneriğinden çıkartıldı.
17:3213 Ocak 2017
Gündem
FETÖ’cülükle suçlanan senarist Vatanım Sensin dizisinden çıkarıldı!
Daha önce 'Selam' filmini çeken ve bu nedenle FETÖ'cülükle suçlanan 'Vatanım Sensin' dizisinin senaristi Necati Şahin'in ismi dizinin jeneriğinden çıkartıldı.

Vatanım Sensin dizisinin 11.bölümününde FETÖ’cülükle suçlanan ve dizinin ‘senaryo’ ekibinde yer alan Necati Şahin’in ismi jenerikten çıkartıldı.
Odatv’nin haberine göre yapımcı firma Necati Şahin’in isminin jenerikten çıkarılmasına herhangi bir cevap vermekten kaçındı.

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Kanal D’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran ‘Vatanım Sensin’ dizisinin senaristi olan Necati Şahin, daha önce Cemmat okullarının propogandasını yapan ‘Selam’ filmini yazmıştı ve bu nedenden dolayı FETÖ’cü olmakla suçlanıyordu.

Daha önce yayınlanan 10. bölümden kare :
10

11. bölümde senaristin adı yer almadı :

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Son güncelleme: 17:5113.01.2017
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