FETÖ’den 52 asker tutuklandı

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 63 askerlerden 52'si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 63 askerlerden 52'si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve örgütün haberleşme ağı ByLock kullandıkları iddia edilen askerlere yönelik operasyon yaptı. Savcılık talimatıyla 73 asker hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, bunlardan 63’ü eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen kişilerden 52’si ise tutuklanarak cezaevine konuldu. 6 şahıs ise adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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2017’DE 139 TUTUKLAMA!

Öte yandan alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde savcılığın talimatıyla 316 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine harekete geçti. Aralarında polisler, askerler, avukatlar, adliye çalışanların olduğu bu şüphelilerden ise 139 kişi tutuklanırken, 36 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Sorgulamalarda ise yine 35 kişi serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında ise 85 kişinin firari olarak arandığı öğrenilirken, bir kısmının ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.