FETÖ’den aranan ‘abla’ bavuldan çıktı

FETÖ/PDY soruştuması kapsamında aranan H.T.K. adındaki kadın, Artvin'in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı'ndan, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan'a geçiş yapmak isterken yakalandı.

Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze’nin, Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirleyen Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kapıya gelen bu kişinin aracında inceleme yaptı. Detaylı arama ve inceleme sonrasında aracın arka koltuğunun altında, yakıt deposunu kaplayan sacın üzerinde kaynak izleri saptandı.

Bu bölümün altında oluşturulan gizli bölmede de H.T.K. adındaki bir kadının saklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen H.T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gürcü uyruklu Aslan Vashakmadze ise sınır dışı edildi.