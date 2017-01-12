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FETÖ’den aranıyordu! İstanbul’da yakalandı

Samsun’da FETÖ operasyonunda aranan üniversite öğrencisi, İstanbul’da yakalanarak Samsun’a getirildi.
21:0912 Ocak 2017
Gündem
FETÖ’den aranıyordu! İstanbul’da yakalandı
Samsun’da FETÖ operasyonunda aranan üniversite öğrencisi, İstanbul’da yakalanarak Samsun’a getirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale, Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ve Çarşamba ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün 22 ekip ve 90 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Operasyon kapsamında İstanbul'da bulunan üniversite öğrencisi Ö.K. adlı genç kız da yakalandı. Bugün akşam saatlerinde Samsun'a getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Ö.K., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ö.K.'nin de gözaltına alınmasıyla operasyon kapsamında gözaltı sayısı 22'ye çıkmış oldu.  İHA

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Son güncelleme: 21:1012.01.2017
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