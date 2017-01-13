FETÖ’den ihraç polislere askerlikte ‘geri hizmet’

FETÖ operasyonları kapsamında polislikten ihraç edilen ve askerlik yapmayan yaklaşık 10 bin polise muayene kâğıtlarının gönderilmeye başlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık söz konusu asker adayları için "Geri hizmetlerde ve gözetim altında askerlik vazifesini yapacaklar" dedi.

FETÖ operasyonları kapsamında polislikten ihraç edilen ve askerlik yapmayan yaklaşık 10 bin polise muayene kâğıtlarının gönderilmeye başlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık söz konusu asker adayları için "Geri hizmetlerde ve gözetim altında askerlik vazifesini yapacaklar" dedi.

FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yurt çapında yaklaşık 25 bin polis, amir ve müdür emniyetteki görevlerinden ihraç edildi. Görevden uzaklaştırılan memur ve rütbeli polisler arasında, askerliğini yapmamış ve 10 yıllık polis hizmetini de tamamlamamış olan 10 bine yakın polis, komiser ve başkomiserin askere alınacağı öğrenildi. Bu durumda olan polis ve amirlere çağrı gönderilmeye de başlandı. Söz konusu polislerin, muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi.

“GERİ HİZMETTE GÖREV YAPACAKLAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık söz konusu asker adayları için “Geri hizmetlerde ve gözetim altında askerlik vazifesini yapacaklar” dedi.