FETÖ’den tutuklu eski Kaymakam Kadir Güntepe hakkında takipsizlik kararı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre, Silopi ve Beytüşşebap ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden ve aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe’nin de bulunduğu 3 kaymakam hakkında Mezopotamya Hukukçular Derneği'nin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre, Silopi ve Beytüşşebap ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan eden ve aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe’nin de bulunduğu 3 kaymakam hakkında Mezopotamya Hukukçular Derneği'nin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.

Mezopotamya Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukatın, Şırnak’ın Cizre, Silopi ve Beytüşşebap ilçelerinde 2015-2016 yıllarında sokağa çıkma yasağı ilan eden Kaymakamlar hakkında, insanlığa karşı suç işlemek, Anayasa'yı ihlal etmek ve görevi kötüye kullanmak iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Suç duyurusunu değerlendiren Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe’nin de bulunduğu 3 Kaymakam hakkında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, ismi geçen ilçelerde yaygınlaşan terör olaylarının önlenmesi ve kamu düzeni ile asayişin sağlanması için sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği belirtildi. Çatışmalarda bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu ve bir çok PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen kararda, mevcut uygulamanın yürürlükte bulunan mevzuata aykırı yönünün bulunmadığı ifade edildi.

Savcılık, Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprak bütünlüğünü, vatandaşın can güvenliğinin sağlanması amacı ile örgüt ile mücadele edilmesi şeklinde gelişen olaylarda şüphelilerin üzerilerine suç atfedilemeyecek olması nedeni ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini ifade etti. Mezopotamya Hukukçular Derneği karara itiraz edeceklerini açıkladı. (DHA)