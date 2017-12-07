Feto’nun avukatının iddianamesi tamamlandı! Çarpıcı detaylar var…

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in tutuklu avukatı Orhan Erdemli hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Erdemli’nin “Terör Örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede, Erdemli’nin FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı Bylock’u kullanan örgüt üyeleriyle iletişiminin ayrıntıları da yer aldı.

FETÖ ile 1994 yılında tanıştığını anlatan Orhan Erdemli aynı yıl örgüt elebaşı Gülen'in avukatlığına başladığını aktardı. FETÖ'nün avukat biriminin Emniyet'teki bir kadro tarafından idare edildiğini söyleyen Erdemli, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in avukatı Nurullah Albayrak'ı ABD'ye Fetullah Gülen'in yanına gönderdiğini anlattı.

“NURULLAH ALBAYRAK ISLAK İMZALI VEKALETİNİ GÖSTERDİ”

Erdemli iddianameye giren ifadesinde şu bilgileri verdi: “2008 yılında Fetullah Gülen'in avukatlar birimi olarak bir birim kurulduğunu ilk avukatlar imamı Aziz Gürcan'dan öğrendik. Aziz Gürcan büromuza gelerek bize ‘Siz bugüne kadar başıboş çalışmışsınız. Bundan sonra bizim sözümüze göre iş yapacaksınız. Bizim söylediğimiz davalar açılacak, bizim söylediğimiz basın açıklamaları yapılacak' şeklinde açıkça itaat talebinde bulundu. Yanında Erdal Mastar (Sur içi Avukatlar Sorumlusu) ve soyadını bilmediğim ‘Büyük Erdal' dediği resmini görsem tanıyacağım İstanbul Avukat sorumlusu dediği kişi vardı. Biz bu olaydan sonra 2012 Ekim ayına kadar bu birimden şiddetli tacizler gördük. Sürekli ‘İşlerini yapmıyorlar' diye Fethullah Gülen'e şikayet edildik. Mustafa Özcan ile sözlü kavga ettik. Ayrıca Hidayet Karaca ile aynı süreçte çok şiddetli bir sözlü kavgamız oldu. 2012 yılı Ekim ayında bu olaylar nedeniyle göz felci geçirdim 6 ay kadar çalışamadım. Bu süreçte Nurullah Albayrak'ın Amerika'ya, duyduğum kadarıyla Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek tarafından gönderilerek Fetullah Gülen'den ıslak imzalı vekalet aldığını öğrendik. Zaten Nurullah Albayrak, Ramazan Akyürek'in de avukatı idi. Ben avukat biriminin bu olaylar nedeniyle Emniyet'teki bir kadro tarafından yönetildiği düşüncesine kapıldım. Nurullah Albayrak, Fetullah Gülen'in avukatlığına başladıktan sonra uzun bir süre bizimle kontak kurmadı. Daha sonra 17 – 25 Aralık sürecine yakın bir tarihte gelerek bizimle tanıştı. Fetullah Gülen'den ıslak imzalı vekaletini gösterdi.”