FETÖ’nün bakanlıklara adam yerleştiren yapısına operasyon

Emniyet ve MİT, FETÖ'nün Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı gibi kritik birimlere eleman yerleştirmeye çalışan yapısına operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) FETÖ’ye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonla sonuçlanan çalışmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başladığı öğrenildi. TEM ve MİT’in günlerdir süren araştırmalarında, FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Askeri okullar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na eleman kazandırmaya çalışan bir birimi belirledi. Yapının kolunun “Suriçi Eyaleti” adı altında Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösterdiği, diğer kolunun ise Ankara’da faal olduğu tespit edildi.

‘ÇALIŞMA EVLERİ’

Örgütün belirlenen ve örgüte sadık kalacak elemanları tespit edip KPSS için çalışma kampına aldığı anlaşıldı. Araştırmalarda yapının “Çalışma evleri” olarak adlandırılan bu evlere alınan kişilere, ders ve örgütle ilgili eğitimler verdiği anlaşıldı. Daha sonra ise bu kişilerin devlet kadrolarına yerleştirilmesi için çalışmalar yapıldığı anlaşıldı.

9 GÖZALTI

Araştırmalarda 24 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 9 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 9’u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.