FETÖ’nün dudak uçuklatan serveti! Artık devletin kasasında…

MGK’ya sunulan FETÖ’yle Mücadele Raporu’na göre FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı. 7.5 milyarı gayrimenkul, 41 milyar lirası şirket varlığı olmak üzere FETÖ'nün toplam 48.5 milyarı devlete geçti. Bu para ile en az 10 tane daha Avrasya Tüneli yapılabiliyor.

FETÖ ile yapılan mücadelenin masaya yatırıldığı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, “FETÖ'yle mücadelede önemli ölçüde başarı sağlandı” sonucuna varıldı. Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’nin haberine göre; MGK’da yapılan değerlendirmede, “OHAL, FETÖ'yle mücadelede gerekli. FETÖ'yle mücadele bundan sonra da tavizsiz sürecek. Sivil ve askeri bürokraside önemli ölçüde temizlik yapıldı ama bu devam edecek” denildi.

48 BUÇUK MİLYAR!

Toplantıda, FETÖ ile mücadelenin mali yönü de ayrıntılı olarak tartışıldı. Mali boyutla ilgili şu değerlendirme yapıldı: “Fetullahçı Terör Örgütü'nün maddi kaynaklarının kurutulması bu örgütle mücadelenin en temel adımlarından biridir. FETÖ'yle mücadelede asıl başarı finansal ayakta sağlandı. Örgüt ekonomik olarak çökertildi. 966 şirkete el konularak TMSF'ye devredildi. Şirketlere ait 4 bin 888 mal varlığına el konuldu. Bunların taşınmazları Maliye'ye devredildi. 7.5 milyar lira gayrimenkul varlığı ve 41 milyar lira şirket büyüklüklerine el konuldu. Bu oran, dünya ölçeğinde bu çapta sonuçların en büyüğü. Örgüt ağırlıklı olarak finansmanını Türkiye'den sağlıyordu. Himmet, para transferi, okullar yoluyla elde edilen para konularında bütün musluklar kesildi. Ona darbe vurunca dışarıdaki operasyonlarını da etkileyecek ama dışarıdaki mücadeleye çok fazla etkimiz olamıyor.”

48 BUÇUK MİLYAR TL İLE NELER YAPILABİLİR?

48 buçuk milyar TL günümüz dolar kurundan hesaplandığında 13 milyar 750 milyar dolar yapıyor. Peki bu parayla neler yapılabilir?

Avrasya Tüneli (1,2 milyar dolar) – 10 adet

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ( 3 milyar dolar) – 4 adet

Körfez Köprüsü (1.4 milyar dolar) – 10 adet

Marmaray ( 2.2 milyar dolar) – 6 adet