FETÖ’nün eğitim kurumlarına operasyon

İzmir merkezli olarak FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 28 ilde yapılan operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı. 170 kişinin adının bulunduğu soruşturmada şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir merkezli 28 ilde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 170 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu, 48 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin aralarında İzmir, İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 28 ildeki operasyonunda yakalanların, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock’u kullandıkları belirlendi. Öğretmenlerin ayrıca örgütün eğitim kurumları olan ve kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan Yamanlar Koleji ile Şelale Eğitim Kurumları’nda çalıştıkları açıklandı.

DHA