Feto’nun ‘en sevdiği öğrencisi’ konuştu: Bana 6 yıl önce anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e yakın kişilerden olan örgütün “sohbet imamı” Mehmet Tabanca’nın örgüt mensuplarıyla yaptığı toplantıların ses kayıtları Ankara’daki dava dosyasına girdi. Dosyada çarpıcı detaylar var...

Bir gizli tanık tarafından savcılığa teslim edilen kayıtların 2010 yılında kaydedildiği belirlendi. Bazı bölümlerinin deşifresinin yapıldığı ses kayıtlarındaki konuşmalara göre, Mehmet Tabanca'nın örgütün darbe planını o yıllarda yaptığı ve bunu da açıkça ifade ettiği anlaşılıyor. Tabanca, FETÖ elebaşı Gülen'in Hava Kuvvetleri'ne çok önem verdiğini söyleyerek, “Ordunun hava gücünün amblemi nedir arkadaşlar kartaldır. O kartallar hadiselerde çok etkili olcak ve temizlik yapacaklar” diye hitap ediyor

ATATÜRK'E HAKARET

FETÖ'cü Tabanca'nın örgüt üyelerine yaptığı konuşmada, Fetullah Gülen'in Ergenekon ve Balyoz süreciyle ilgili şunları söylediğini aktarıyor: “Türkiye onlara mezar ocak. Kaçabilenler Avrupa'ya kaçacak ama gerisi temizlenecek. Bunların bakışı bize hiç düzelmez. Deccalin gözüyle bakıyorlar. Kemal diyorlar başka birşey demiyorlar. Bir gün gelecek ve ordu Deccal’in şerrinden kendini kurtaracak. O süreç Ergenekon'la başlamıştır.”

DİZİ SENARYOALRI ÖRGÜT ELEBAŞINDAN

Ses kaydındaki konuşmada FETÖ'nün yayın organı olan kapatılan Samanyolu televizyonunda yayımlanan dizilerin senaryosunun Fetullah Gülen tarafından belirlendiğini anlatan Tabanca, “Dizi isimlerinin manası nedir? Tek Türkiye, Kollama. Kollama neye döndü Ergenekon'a döndü. Şu an Fetullah Gülen ne yapıyor? Ergenekon'u anlatıyor” sözleri yer alıyor.

15 TEMMUZ'U 6 YIL ÖNCE ANLATMIŞ

Terörist başının konuşmalarında verdiği mesajların örgüt üyelerince anlaşılıp anlaşılmadığına dair ifadeler de kullanan Tabanca, 15 Temmuz'da yaşanacakları 2010 yılında şu sözlerle anlatılıyor:

“Gökteki kartallar bildiğimiz kartallar değil. O ordumuzun hava gücüdür. Ordunun hava gücünün amblemi nedir arkadaşlar kartaldır. O kartallar hadiselerde çok etkili olcak ve temizlik yapacaklar.”

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri içine sızmış FETÖ'cüler tarafından kaçırılan uçak ve helikopterle aralarında TBMM’nin de bulunduğu kamu binalarına ve vatandaşlada saldırılar yapılmış, saldırılarda 248 vatandaşımız şehit olmuştu.