FETÖ’nün Fatih Üniversitesi yapılanmasına operasyon: 63 gözaltı

İstanbul Polisi, FETÖ’nün KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi’ne operasyon düzenledi. Kapatılan Üniversite’de görev aldıkları belirlenen 172 şüpheli hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Daha önce üniversiteye yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullanan 258 isim hakkında işlem yapılmıştı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Fatih Üniversitesi’nde görevli 172 şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından harekete geçti. Sabah saatlerinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 29 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 63'ü gözaltına alındı.

258 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILMIŞTI

FETÖ'nün Fatih Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma aylar öncesinde başlatıldı. FETÖ'nün akademik yapılanmadaki en önemli merkezi olduğu öne sürülen Fatih Üniversitesi çalışanlarının belirlenmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu'dan bilgi alındı. Üniversite bünyesinde 910 kişinin çalıştığı belirlendi. İsimler tek tek incelenince 430 şüphelinin FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüphelilerden 258'i hakkında geçmişte düzenlenen operasyonlarda işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılmayan 172 isimle ilgili çalışmanın tamamlanmasının ardından operasyonun startının verildiği belirtildi.