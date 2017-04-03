FETÖ’nün medya ayağı davasında flaş gelişme

HSYK, FETÖ soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. Ayrıca FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye kararı veren iki hakim açığa alındı.

FETÖ örgütü medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, aralarında Atilla Taş’ın da olduğu tutuklu 21 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ile duruşma savcısı HSYK tarafından açığa alındı. Tahliye edilen şüpheliler itiraz üzerine yeniden tutuklanmıştı.

HSYK 2. Dairesi, tahliye kararı veren 25. Ağır Ceza mahkemesi başkanı ve üyeleri İbrahim Lorosdağı, Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan’ın açığa alınmasını kararlaştırdı. Açığa alma işleminin ”kasıtlı tahliye” gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi. HSYK ayrıca 45 hakim ve savcı hakkında da meslekten ihraç kararı verdi.