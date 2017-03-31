FETÖ’nün medya yapılanmasında 21 kişi tekrar gözaltına alındı!

FETÖ'nün medya ayağında tahliye kararı verilen 21 kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da olduğu 21 şüpheli hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Böylece tahliye kararı verilen 21 kişiden tahliye edilen olmadı.

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İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar vermişti…

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