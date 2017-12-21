FETÖ’nün okulunda okuyan bakan, okumayan FETÖ’cü… ADALETi DE KATLETTiNiZ

Erdin Bircan, “Berat Albayrak cemaat okulunda okuduğunu söyledi, hâlâ bakanlık yapıyor. Burak Akbay doğru olmadığı halde cemaat okulunda okudu diye FETÖ’cü ilan edildi” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, “Doğayı katlettiğiniz gibi adaleti de katlettiniz” dedi. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın “Cemaat okulunda okudum” açıklamasına rağmen bakanlık koltuğunda oturduğunu belirten Bircan, SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'ın ise “Doğru olmadığı halde, cemaat okulunda okuduğu iddiasıyla FETÖ'cü ilan edildiğini” vurguladı. Bircan konuşmasında şunları söyledi:

“TÜRKİYE'Yİ YOK EDİYORSUNUZ”

Berat Albayrak bu kürsüden “Evet, cemaat okulunda okudum” dedi mi? Dedi. Hâlâ bakanlık yapmaya devam ediyor mu? Ediyor. Ama bu arada SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ı doğru olmadığı halde cemaat okulunda okuduğu iddiasıyla FETÖ'cü ilan ettiniz mi? Ettiniz.

Filistin'in sözde, İsrail'in özde destekçisi oldunuz. O zaman Kürecik Radar Üssü'yle neden hâlâ İsrail'i koruyorsunuz? Dışarılarda mangalda kül bırakmıyorsunuz… AKP bir şeyin adını ne kadar anıyorsa, o şeyin altını da o kadar oyuyordur. Siz İstanbul'u yok ettiniz, Türkiye'yi yok ediyorsunuz. Doğayı katlettiğiniz gibi adaleti de katlettiniz. Partinize adını veren adaletten ülkede eser kalmadı.

Tuz koktu, ahlak çöktü ve iktidarınız çürüdü. Yalanlarınızla, rüşvetlerinizle, para kutularınızla, sömürdüğünüz dini duygularla gidin. Gidişiniz ülkenin kurtuluşu olacaktır.

“DAVA OKULDAN DOLAYI DEĞİL”

Bircan'dan sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “Türkiye'de cemaat okullarında okuyanların hapse atıldığını vesaire ifade ettiler. Asla böyle bir şey yok. Türkiye'de yasal zeminlerde açılan okullarda okuyanlara karşın bir dava söz konusu değildir. Ancak o okulda okuyan veya okumayan, FETÖ'ye yataklık yapan kim varsa makamına, mevkisine, görevine bakılmaksızın davalar açılmıştır. Söz konusu kişinin de davası bir okulda okuduğundan dolayı değil o gazetenin FETÖ'nün finansıyla kurulduğu, yönetildiğiyle ilgili bir iddiadır” dedi.