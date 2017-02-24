FETÖ’nün polis okulu yapılanmasına operasyon

İstanbul polisince, FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, 1’inci ve 3’üncü sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın polis okulu yapılanmasıyla ilgili olduğu bildirildi.

İstanbul polisince, FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, 1’inci ve 3’üncü sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın polis okulu yapılanmasıyla ilgili olduğu bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ’nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Araştırmalarda, örgütün, FETÖ’cü polis adaylarını sınavlardan önce eğitim verdiği belirlendi. FETÖ evlerinde kalan öğrencilerle “Abi” ve “Abla” adı verilen örgüt üyelerinin ilgilendiği tespit edildi. FETÖ’ye bağlı kalmaları için de beyinleri yıkanan öğrencilerin, sınavı kazandıktan sonra da peşlerinin bırakılmadığı anlaşıldı.

Öğrencilerin, okullardaki, örgüt üyesi polis komiserlerine teslim edildikleri belirlendi. Daha sonra mesleğe başlayan polislerin tayin ve atamalarında da örgütün aktif rol aldığı belirlendi.

3 EMNİYET MÜDÜRÜ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bazı şüpheliler tespit edildi. Örgüt yapılanmasında Emniyet mensubu 14 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan birinci sınıf eski emniyet müdürleri Ömer Gurulkan ve Veli Yıldız ile 3. sınıf eski emniyet müdürü Aziz Bayır'ında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, il dışındaki gözaltına alınanlar gün içerisinde İstanbul’a gönderilecek.