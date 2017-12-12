FETÖ’nün şifreleri! İtirafçı subay tek tek anlattı…

İtirafçı subay, FETÖ’cü komutanının kendisine, Muazzez İlmiye Çığ kitabı okuduğu için ‘Yolundan sapmış bir sapık’ dediğini anlattı. İtirafçı ayrıca FETÖ'nün askeri okullarda kullandığı 'şifreli' cümeleleri de tek tek sıraladı...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan Jandarma Üsteğmen H.A örgüte ilişkin önemli ayrıntılar verdi. İtirafçı subay, Harp Okulu'nda okurken o dönem bölük komutanı olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan Nejdet E'nin, Muazzez İlmiye Çığ kitabı okuduğu için kendisine, “Sen nasıl bir sapıksın, yolundan sapmışsın” diyerek hakaret ettiğini anlattı.FETÖ'cülerle lise son sınıfta tanıştığını aktaran H.A, çalışkan bir öğrenci olduğunu ve bu nedenle FETÖ'cülerin kendisini ısrarlar sonucu evlere gitmeye ikna ettiğini söyledi.

Çocukluğundan beri subay olmak istediğini söyleyen itirafçı, üniversite sınavına girdikten sonra Kara Harp Okulu'na başvuru yaptığını söyledi. H.A itiraflarına şöyle devam etti:

FETÖ'CÜLERİN SINAV PAROLASI: HAVA BUGÜN ÇOK SICAK

“Kara Harp Okulu mülakat ve spor sınavına gitmeden önce Tufan, Bünyamin, Murat D, bana hitaben ‘Bir telefon numarası vereceğiz. Bu numara Doktor adlı kişiye aittir. Ankara'ya mülakata gittiğinizde mülakat kötü geçerse bu telefonu arayıp ‘Hava bugün çok soğuk' eğer sınav iyi geçerse ‘Hava bugün çok sıcak' dersiniz dedi. Ama ben bu numarayı aramadım. Sınavı kimsenin etkisi olmadan kazandım.”

ÖRGÜT TOPLANTISININ ŞİFRESİ: MAÇ YAPIYORUZ

Okula girdikten sonra örgütten uzaklaştığını iddia eden itirafçı subay H.A, “2009 yılında Harp Okulu'nda eğitime başladım ve tamamen derslerime yoğunlaştım. Cemaatle hiçbir bağlantıya girmedim. Ancak birinci sınıfın ilk döneminde Tufan isimli şahıs, beni arayarak ‘Mübarek neden maça gelmiyorsun' dedi. Burada aslında maç diyerek cemaatlerin sohbetlerinden bahsediyordu. Bende ‘Artık sizinle görüşmek istemiyorum' diyerek telefonu kapattım” diye konuştu.

Daha sonra örgütle bağlarını koparmak istediğini ancak korktuğunu öne süren itirafçı Harp Okulu 3'üncü sınıfta mesleki hayatına zarar geleceğini bildiği için ev buluşmalarına gitmemeye başladığını iddia eden itirafçı, Tufan adlı kişinin kendisini tekrar arayarak “Yine mi maçları terk etmeye başladın” dediğini kendisinin de bunun üzerine “Artık gelmeyeceğim” diyerek telefonu kapattığını aktardı.

Bu konuşmanın hemen ertesinde o dönem bölük komutanı olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan Halil P.'nin kendisini odasına çağırdığını anlatan itirafçı komutanın onu okuldan atmakla tehdit ettiğini söyledi.

“NIETZSCHE OKUYORSUN SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Okulun son senesinde örgüt toplantılarına tehdit ve zorlama ile istemeyerek gittiğini söyleyen H.A. bir başka komutanı Nejdet E'nin de kendisine psikolojik baskı kurarak sindirmeye çalıştığını belirtti.

ÇIĞ’IN KİTABINI OKUDU DİYE!

Okuduğu kitaplara kadar müdahale edildiğini anlatan itirafçı subay Muazzez İlmiye Çığ'ın kitabını okuduğu için komutanı Nejdet E'nin kendisine, “Sen nasıl bir sapıksın, yolundan sapmışsın” dediğini söyledi.

‘BU KİTAPLARI NASIL OKURSUN?’

İtirafçı subay yaşadıklarını şöyle aktardı: “Nejdet E, bir keresinde kütüphanede okuduğum kitapların dökümünü alıp benim yanıma gelerek, Carl Sagan-Kozmos, Nietzsche-Böyle Buyurdu Zerdüşt ve Muazzez İlmiye Çığ'a ait kitapları okumamdan dolayı bana hitaben ‘Sen nasıl bir sapıksın. Yolundan sapmışsın, sen bu okuldan mezun olamazsın, es kaza birde biz seni mezun edecektik. Zerdüştlük nedir sen biliyor musun?' dedi. Bende kendisine bu kitapların felsefi kitaplar olduğunu ve meraktan okuduğumu söyledim. O da beni 'Seninle görüşeceğiz' diyerek tehdit etti” diye konuştu.