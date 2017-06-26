‘FETÖ’nün siyasi ayağına neden dokunulmuyor?’

Samsun'da partililerle bayramlaşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, FETÖ'nün siyasi ayağına dokunulmamasına tepki göstererek, "FETÖ'nün hala üzerine gidilmemiş uzantılarının maskelerini düşürmediğimiz sürece bu ülkenin sancısı ortadan kalkmayacaktır" dedi.

MHP Samsun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun’da partisi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada partililerle bayramlaşan ve bir konuşma yapan Erhan Usta, FETÖ’nin siyasi ayağına değindi. Devlete ve hükümete büyük vazife düştüğünü kaydedenr Usta şunları söyledi:

“FETÖ ile mücadele en dürüst, en adil ve en şiddetli şekilde devam etmelidir. Ciddi mağduriyetler yaratılıyor. Bu mağduriyetlerin yaşatılmaması lazım. ‘Terörün siyasi ayağıyla ilgili mücadele neden yapılmıyor?’ diye soruyoruz. Eğer bu ülke işgalin eşiğinden döndüyse, alt düzeydeki memur işgal etmeyecek. Bunlar zaten bu toplumun içinde yaşıyorlar. Demek ki bu terörün ucu dışarıda. Dışarıdaki güçlerde bir zayıflama yok. Onlarda zayıflama yoksa, onların içeride yarın başka şekilde kullanabileceği insanların maskesini düşürmek lazım. Özellikle siyasetçiler, iş adamları açısından o maskeyi düşürmek lazım. FETÖ’nün hala üzerine gidilmemiş uzantılarının maskelerini düşürmediğimiz sürece bu ülkenin sancısı ortadan kalkmayacaktır. Bu konuda devlete, Hükümete çok büyük vazife düşüyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak uzun süredir söylüyoruz. Genel Başkanımız başta olmak üzere sürekli söylüyoruz. Siyasi ayakla mücadelenin başlatılması lazım. Bu başlatılmadığı sürece yeni risklerle karşı karşıya kalmak durumundadır.” DHA