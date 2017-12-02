FETO’nün TSK yapılanması soruşturmasında 85 kişi tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 95 şüpheliden 85'i tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 95 şüpheliden 85 i tutuklandı. 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan 10 şüpheliden 7’sinin tirafçı olduğu ve etkin pişmanlık yasasından yararlandırıldığı öğrenildi
Son güncelleme: 22:3402.12.2017