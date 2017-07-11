FETÖ’ye ‘bilişim’ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında TÜBİTAK, Türk Telekom, HAVELSAN ve THY'de çalışan 108 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bilgi işlem birimlerinde görev yaptıkları belirtildi. Eş zamanlı baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeni bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ'nün Türk Hava Yolları, Türk Telekom gibi önemli ulaşım ve iletişim kurumları ile TÜBİTAK ve HAVELSAN gibi yüksek teknoloji üreten kurumlar mercek altına alındı. Araştırmalarda örgütün 4 kurumdaki bilgi işlem yapılanması deşifre edildi. Çalışmalardan 108 şüpheli belirlendi. Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Sabah saatlerinde 8 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri sonrasında Emniyet’e götürülürken, 56 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.